Молитви за Росію та мрії про окупацію Києва: на Закарпатті затримали священника, який пропагував комунізм (фото)

У священника виявили проросійську літературу.
У Закарпатській області затримали священника УПЦ МП, який у соціальних мережах мріяв про повернення комуністичного режиму. Під час обшуку в нього вилучили брошури, в яких йшлось про "молитви за Росію та окупацію Києва".
Про це повідомили в СБУ Закарпатської області.
Правоохоронці на Закарпатті, у Тячівському районі, викрили ще одного священника УПЦ МП, який через соціальні мережі пропагував комунізм. Крім того священнослужитель перешкоджав громаді перейти до ПЦУ.
Під час обшуків у служителя МП виявили брошури сепаратистського та антиукраїнського змісту.
"У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що "Київ, без великої росії, і окремо від росії, немислимий в жодному випадку". У ході слідчих дій СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до "пробудження матушки-Руси" та молилися за "спасение россии", а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха рпц кирила гундяєва, який благословив російських військових убивати українців", - йдеться у повідомленні.
Крім того виявилось, що священник незаконно захопив земельну ділянку, де побудував храм. За цим фактом відкрито окреме кримінальне провадження за ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).
Настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Росії священника УПЦ МП, який втік з України від "націоналістів", посадили за ґрати.
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