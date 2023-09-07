Молитви за Росію та мрії про окупацію Києва: на Закарпатті затримали священника, який пропагував комунізм (фото)

У Закарпатській області затримали священника УПЦ МП, який у соціальних мережах мріяв про повернення комуністичного режиму. Під час обшуку в нього вилучили брошури, в яких йшлось про "молитви за Росію та окупацію Києва".

Про це повідомили в СБУ Закарпатської області.

Правоохоронці на Закарпатті, у Тячівському районі, викрили ще одного священника УПЦ МП, який через соціальні мережі пропагував комунізм. Крім того священнослужитель перешкоджав громаді перейти до ПЦУ.

Обшуки у священника на Закарпатті / Фото: СБУ

Під час обшуків у служителя МП виявили брошури сепаратистського та антиукраїнського змісту.

"У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що "Київ, без великої росії, і окремо від росії, немислимий в жодному випадку". У ході слідчих дій СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до "пробудження матушки-Руси" та молилися за "спасение россии", а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха рпц кирила гундяєва, який благословив російських військових убивати українців", - йдеться у повідомленні.

Заклики до релігійної нетерпимості / Фото: СБУ

Сепаратистські матеріали, які знайшли під час обшуків / Фото: СБУ

Проросійські матеріали / Фото: СБУ

Священник закликав молитися за Росію та Кирила, який благословляє вбивства українців / Фото: СБУ

Проросійські матеріали, які виявили у священника на Закарпатті. / Фото: СБУ

Крім того виявилось, що священник незаконно захопив земельну ділянку, де побудував храм. За цим фактом відкрито окреме кримінальне провадження за ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).

Обшуки у священника на Закарпатті / Фото: СБУ

Настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму) Кримінального кодексу України.

Обшуки у священника УПЦ МП / Фото: СБУ

Нагадаємо, у Росії священника УПЦ МП, який втік з України від "націоналістів", посадили за ґрати.

Читайте також: