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Молитви за Росію та мрії про окупацію Києва: на Закарпатті затримали священника, який пропагував комунізм (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Молитви за Росію та мрії про окупацію Києва: на Закарпатті затримали священника, який пропагував комунізм (фото)

Обшуки на Закарпатті у священника УПЦ МП / Фото: СБУ

У священника виявили проросійську літературу.

У Закарпатській області затримали священника УПЦ МП, який у соціальних мережах мріяв про повернення комуністичного режиму. Під час обшуку в нього вилучили брошури, в яких йшлось про "молитви за Росію та окупацію Києва". 

Про це повідомили в СБУ Закарпатської області. 

Правоохоронці на Закарпатті, у Тячівському районі, викрили ще одного священника УПЦ МП, який через соціальні мережі пропагував комунізм. Крім того священнослужитель перешкоджав громаді перейти до ПЦУ. 

Обшуки у священника на Закарпатті / © СБУ
Обшуки у священника на Закарпатті / Фото: СБУ

Під час обшуків у служителя МП виявили брошури сепаратистського та антиукраїнського змісту. 

"У окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що "Київ, без великої росії, і окремо від росії, немислимий в жодному випадку". У ході слідчих дій СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до "пробудження матушки-Руси" та молилися за "спасение россии", а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха рпц кирила гундяєва, який благословив російських військових убивати українців", - йдеться у повідомленні. 

Заклики до релігійної нетерпимості / © СБУ
Заклики до релігійної нетерпимості / Фото: СБУ
Сепаратистські матеріали, які знайшли під час обшуків / © СБУ
Сепаратистські матеріали, які знайшли під час обшуків / Фото: СБУ
Проросійські матеріали / © СБУ
Проросійські матеріали / Фото: СБУ
Священник закликав молитися за Росію та Кирила, який благословляє вбивства українців / © СБУ
Священник закликав молитися за Росію та Кирила, який благословляє вбивства українців / Фото: СБУ
Проросійські матеріали, які виявили у священника на Закарпатті. / © СБУ
Проросійські матеріали, які виявили у священника на Закарпатті. / Фото: СБУ

Крім того виявилось, що священник незаконно захопив земельну ділянку, де побудував храм. За цим фактом відкрито окреме кримінальне провадження за ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).

Обшуки у священника на Закарпатті / © СБУ
Обшуки у священника на Закарпатті / Фото: СБУ

Настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму) Кримінального кодексу України.

Обшуки у священника УПЦ МП / © СБУ
Обшуки у священника УПЦ МП / Фото: СБУ

Нагадаємо, у Росії священника УПЦ МП, який втік з України від "націоналістів", посадили за ґрати.

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Дата публікації
Перегляди
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