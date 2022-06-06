Молочні ріки України: як грудне вигодовування рятує дітей під час війни

В Україні об'єдналися консультанти з грудного вигодовування.
Грудне вигодовування рятує дітей під час війни.
Про це інформує UNICEF Ukraine у повідомленні у Facebook.
Якщо у вас виникло чимало питань щодо цього, то дізнайтеся більше за допомогою «Молочних рік України».
Це громадська організація, де об‘єдналися консультанти з грудного вигодовування. Вони доступно пояснюють. У разі необхідності можуть прийти і допомогти, якщо такі фахівці є у вашому місті.
"Дивіться, вчіться, допомагайте собі!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
Читайте також:
- Грудне вигодовування не протипоказане дітям матерів, інфікованих SARS-CoV-2
- Грудне вигодовування: про тріщини, режим годування і якість грудного молока
- Раціон мами, що годує: що їсти під час грудного вигодовування
- Грудне вигодовування: міфи, від яких варто позбутися
- Грудне вигодовування: факти і міфи