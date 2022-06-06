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Молочні ріки України: як грудне вигодовування рятує дітей під час війни

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Молочні ріки України: як грудне вигодовування рятує дітей під час війни

Фото: pixabay.com

В Україні об'єдналися консультанти з грудного вигодовування.

Грудне вигодовування рятує дітей під час війни.

Про це інформує UNICEF Ukraine у повідомленні у Facebook. 

Якщо у вас виникло чимало питань щодо цього, то дізнайтеся більше за допомогою «Молочних рік України». 

Це громадська організація, де об‘єдналися консультанти з грудного вигодовування. Вони доступно пояснюють. У разі необхідності можуть прийти і допомогти, якщо такі фахівці є у вашому місті.

"Дивіться, вчіться, допомагайте собі!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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