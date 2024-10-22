Молодь до 25 років в Україні може отримати 150 тисяч на власний бізнес: як це зробити

Молоді підприємці через "Дію" можуть отримати грант до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу.

Молоді підприємці віком до 25 років можуть подати заявки на отримання грантів до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу у межах програми "Власна Справа". Така послуга доступна на порталі "Дія".

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес. Грант для молоді не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту, лише необхідно відкрити ФОП", — наголосила Юлія Свириденко.

Як подати заявку на грант від держави

За її словами, подати заявку можна лише за кілька кліків. Для цього необхідно зайти на портал "Дія" в розділ "Грант на власну справу" і подати заявку онлайн.

За словами Свириденко, через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави — вже за програмою "Власна Справа" на загальних умовах. На сьогодні — це 250 тис. гривень за умови створення не менше двох робочих місць.

За понад два роки роботи програми "Власна Справа" підприємці отримали від держави понад 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на майже 5 мільярдів гривень.

Зазначимо, що за грантовою програмою "Власна Справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

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