Молодь виїжджає - бізнес занепадає: компанії б’ють на сполох через виїзд 18–22-річних чоловіків

Виїзд молоді за кордон.

Місяць тому Кабінет міністрів дозволив українським 18-22-річним чоловікам виїжджати за кордон. У суспільстві були різні думки з цього приводу. Втім, після цього рішення понад третина компаній в Україні уже відчуває відтік кадрів.

Про перші наслідки дозволу виїзду чоловікам 18-22 років, читайте у матеріалі BBC News Україна.

За даними польських прикордонників, від 28 серпня до 28 вересня на кордоні зареєстрували майже 53 тис. перевірок українців віком 18-22 роки, з яких майже 40 тис. – на в'їзді, а понад 13 тис. – на виїзді. Даних від ДПСУ немає, там кажуть, що такої статистики не ведуть.

Опитування компанії Work.ua показало, що найбільше відтік кадрів відчули роботодавці, що мають понад тисячу працівників: 60% таких компаній повідомили про звільнення молоді. Йдеться про сфери готельно-ресторанного бізнесу, торгівлі та харчової промисловості.

Своєю чергою, дослідження Клубу фахівців з кадрів HRD-club, який об'єднує понад 50 компаній та 600 тисяч працівників повідомило, що рішення уряду вплинуло на понад 70% їхніх респондентів.

За словами співзасновника HRD-club Дмитра Дегтяра, від 2022-го багато компаній робили ставку саме на молодь до 25 років, яка не підлягає мобілізації. Натомість постанова уряду про дозвіл на виїзд стала для бізнесу несподіванкою.

"Бізнес не може так різко відреагувати підвищенням зарплати, щоб вони залишилися. Якимись додатковими соціальними ідейними штуками? Ну, можливо, так. Коштами, якщо вони хочуть виїхати, щоб дійсно заробити або з безпекової ситуації — тут поки що ринок не може відреагувати", - пояснив Дмитро Дегтяр.

На його думку, для бізнесу зараз є два напрямки розвитку. Перший - це автоматизація усіх можливих процесів. Другий - це пошук людей. Зараз, каже Дегтяр, хтось привозить іноземців на посади водіїв, різноробочих чи спеціалістів логістики; хтось - перевчає ветеранів, а частину чоловічих професій взагалі опановують жінки.

Щодо трудових мігрантів до України, то, каже спеціаліст, цей процес також не простий. Саме тому потрібні зміни до процедури працевлаштування іноземців. Адже зараз це триває в середньому близько шести місяців та є дуже затратним у плані фінансів.

У "Сільпо" кажуть, що серед їхніх співробітників віком 18-22 роки звільнилися 3%, а у Рівному взагалі закрилося популярне Oregano Cafe, бо там просто не було кому працювати. Тим часом у McDonald's кажуть, що значних кадрових змін поки що не помітили. У компанії пояснюють, що активніше почали наймати людей віком 16-17 років.

Що кажуть демографи

У Центрі економічної стратегії наводять дані Інституту демографії. Зазначається, що в Україні проживає близько 700 тис. чоловіків віком від 18 до 22 років. Більшість з них — студенти. До ринку праці долучені лише 200–300 тис. із цієї групи. Якщо порівняти цю кількість із загальним економічно активним населенням, яке складає приблизно 13 млн. осіб, то частка молодих чоловіків становить лише 2–3%.

"Навіть у разі їхнього масового виїзду відчутного удару по економіці не буде. Ризик для економіки переважно в тому, що частина некваліфікованих або малокваліфікованих молодих працівників може скористатися можливістю виїхати й працювати за кордоном", - каже директор ЦЕС Гліб Вишлінський.

Що кажуть у вишах

В провідних українських університетах розповіли, що не помітили сильний відтік студентів протягом останнього місяця.

Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт каже, що нові правила не вплинули на виш. Поодинокі студенти забирають документи, але це окремі випадки.

Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров також не відзначає тенденції, щоб студенти забирали документи.

"Зараз може до 20 академвідпусток, але, зважаючи, що у нас близько 30 тисяч студентів, це не значна цифра. Загалом це рішення правильне. Але важливо розуміти, що навчання — це інвестиція в державу, яка ці кошти виділяє, це не лише право і привілегія, а і обов'язок", - наголосив Бугров.

Можливість повернення

Дозвіл на виїзд дав можливість тим, хто виїхав, повертатися до України. У Держприкордонслужбі кажуть, що молодь від 18 до 22 років і виїжджає, і повертається.

"Це відбувається щоденно. Отже, суттєво на пасажиропотік на перетин кордону з України вікова категорія чоловіків від 18 до 22 років не вплинула", - повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, в українській Держприкордонслужбі заявляють, мовляв, їм невідомо, скільки чоловіків 18-22 років виїхало з України. Нібито окремих статистичних обліків щодо кількості фактів перетинання кордону громадянами України чоловічої статі такого віку не передбачено.

