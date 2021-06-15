Молода жінка загинула на місці: у Вінницькій області п'яний поліцейський вчинив смертельну ДТП (фото)

Справу про смертельну ДТП розслідує ДБР.

Поблизу села Нова Прилука Турбівської об'єднаної територіальної громади Вінницької області в понеділок, 14 червня, сталась смертельна ДТП за участі патрульного поліцейського, який працює на Київщині.

Про це повідомляє "20 хвилин.Вінниця".

Відомо, що за кермом автомобіля був працівник поліції Київської області. Водій не впорався з керуванням, через що автомобіль злетів у кювет. В ДТП загинула пасажирка автомобіля, ще двоє чоловіків, які були в салоні авто отримали травми. Водій автомобіля не постраждав.

Справу про смертельну ДТП розслідує ДБР.

20 хвилин. Вінниця

Як повідомляє "Дорожній контроль. Вінниця", у ДТП загинула 29-річна дівчина, у якої залишився 7-річний син. Перелом хребта отримав брат правоохоронця, інший пасажир отримав травму голови. У крові водія виявили 1,33 проміле алкоголю.

Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса п'яний водій на смерть збив жінку.

Новини України: у Київській області сталася смертельна ДТП – зіткнулися вантажівка і легковик

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