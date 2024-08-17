Молоде подружжя загинуло в ДТП на Хмельниччині: 21-річна жінка перебувала вагітною

Чоловік помер на місці аварії, а жінка - у реанімації.

У Хмельницькому сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля. Водій останнього від отриманих травм помер на місці події, а його вагітна дружина – у реанімації.

Про це ZAXID.NET повідомила речниця ДБР у Хмельницькій області Катерина Герасімук.

"На кільцевій дорозі в Хмельницькому водій Volkswagen зіткнувся із військовою вантажівкою, яка в той час перевозила 30 осіб на полігон для проведення навчальних стрільб. Від отриманих травм 24-річний водій легковика загинув на місці події, а його 21-річна дружина померла уже в лікарні", – уточнила Катерина Герасимчук.

Відомо, що загибла жінка перебувала на третьому місяці вагітності. Згідно з результатами експертизи, водій вантажівки був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 ККУ (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині легковик переїхав на смерть чоловіка, який лежав на дорозі. Загиблим виявився 47-річний житель села Скулин.

А у жахливій ДТП на Вінниччині трагічно загинуло подружжя. Їхнє немовля дивом вижило.

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