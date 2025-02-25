Молоді чоловіки масово планують виїзд з України – які причини основні

Найбільше про переїзд за кордон задумуються мешканці Закарпатської, Чернівецької областей та Києва. Найменше таких намірів мають жителі Херсонської, Сумської, Львівської, Чернігівської, Рівненської, Житомирської та Івано-Франківської областей.

Аналітичний центр Rating Lab презентував нове дослідження щодо міграційних настроїв українців.

Упродовж останніх шести місяців 25% респондентів часто думали про переїзд за кордон. Серед молоді (16-34 років) цей показник сягає 40%, тоді як серед старших людей – лише 6%. Чоловіки загалом частіше задумуються про еміграцію, ніж жінки. Особливо це виражено у віковій категорії 25-34 років – 51% з них планують виїзд або розглядають таку можливість.

Дослідження також виявило відмінності в можливостях для міграції. Молоді чоловіки частіше мають економічні ресурси для виїзду, але обмежені юридично. Жінки, навпаки, частіше мають можливість перетнути кордон, однак стикаються з фінансовими труднощами. Крім того, чоловіки частіше розглядають переїзд як постійний. Найвищий показник серед тих, хто хоче залишитися за кордоном назавжди, спостерігається у вікових групах 25-34 (27%) та 35-44 років (19%).

Основні мотиви для міграції:

Кращі умови життя за кордоном – 63%

Військові ризики – 60%

Майбутнє дітей – 43%

Працевлаштування – 36%

42% тих, хто серйозно замислюється про виїзд, активно відкладають гроші, третина вивчає мову та збирає інформацію про країну, а чверть вже займається оформленням документів. Натомість ті, хто лише періодично розглядає міграцію, здебільшого не роблять жодних підготовчих кроків.

Нагадаємо, за минулий рік Україну залишили майже 500 тисяч українців, що ще більше поглибило демографічну кризу в країні.