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Молодик підсів і пригрозив пістолетом: в Одесі у відвідувача кінотеатру викрали смартфон (відео)

Молодик підсів і пригрозив пістолетом: в Одесі у відвідувача кінотеатру викрали смартфон (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
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Молодик підсів і пригрозив пістолетом: в Одесі у відвідувача кінотеатру викрали смартфон (відео)

Фото: Поліція Одеської області

Розбійника затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

В одному з кінотеатрів міста Одеси під час вечірнього сеансу до одного з глядачів  підсів невідомий зловмисник і, пригрозивши йому пістолетом, наказав віддати мобільний телефон. Заволодівши гаджетом вартістю 40 тисяч гривень, розбійник втік. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Потерпілий звернувся до поліції, і оперативники впродовж кількох годин затримали правопорушника. Поліцейські вилучили у нього чужий смартфон та зброю, походження якої будуть встановлювати експерти. 

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (розбій), вчиненого в умовах воєнного стану.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. 

Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, до суду надійшло клопотання   щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше поліція затримала в Одесі громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство.  

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Дата публікації
Перегляди
258
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