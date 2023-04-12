Молодик підсів і пригрозив пістолетом: в Одесі у відвідувача кінотеатру викрали смартфон (відео)

Розбійника затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

В одному з кінотеатрів міста Одеси під час вечірнього сеансу до одного з глядачів підсів невідомий зловмисник і, пригрозивши йому пістолетом, наказав віддати мобільний телефон. Заволодівши гаджетом вартістю 40 тисяч гривень, розбійник втік.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Потерпілий звернувся до поліції, і оперативники впродовж кількох годин затримали правопорушника. Поліцейські вилучили у нього чужий смартфон та зброю, походження якої будуть встановлювати експерти.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України (розбій), вчиненого в умовах воєнного стану.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, до суду надійшло клопотання щодо застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше поліція затримала в Одесі громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство.

Читайте також: