Молодий політик підпише капітуляцію РФ: мольфар побачив, коли ЗСУ отримають перемогу

Росія почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру.

Повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції.

Пророцтво мольфара Модеста оприлюднив "Український молитовник".

Старець Модест живе в карпатському селі. Мольфар отримав видіння про подальшу долю України та поразку Росії у повномасштабній війні.

З його слів, повномасштабна війна в Україні завершиться підписанням Росією капітуляції. Як передбачив старець, Росія почне втрачати свої позиції на фронті та світовій арені після саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

За його словами, невдовзі можуть розпочатися мирні переговори, оскільки ЗС РФ зазнаватимуть колосальних втрат. Росію на мирних переговорах представлятиме молодий політик, який підпише капітуляцію Кремля.

Крім того, старець запевняє, що ЗСУ перейдуть у контрнаступ і зможуть відвоювати захоплені Росією території.

Раніше провідниця у вищі виміри передбачила моторошні події в РФ. Більше про це читайте у новині.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.