Молодшому брату "Да Вінчі" 4 рази намагалися вручити повістку, незважаючи на інвалідність – бабуся

Водночас, бабуся Дмитра Коцюбайла критикує ухилянтів, які є придатними до військової служби, але ховаються від мобілізації.

Молодшому братові загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" чотири рази намагалися вручити повістку, незважаючи на те, що хлопець з інвалідністю.

Про це розповіла бабуся "Да Вінчі" пані Іванна Винник в інтерв'ю "Громадському".

"Його чотири рази військкомат стримував (затримував. – Ред.). Повістку хотіли дати. Я казала: ще хай раз вони (працівники ТЦК. – Ред.) біля мене стануть, я візьму коштур (палицю для ходьби. – Ред.) і їм вікна повибиваю. Ну невже ви не розумієте, що дитина з інвалідністю", – каже пані Іванна.

За її словами, мати хлопця Оксана Коцюбайло, була змушена телефонувати до військкомату і пояснювати ситуацію.

"Він боїться. Вони вилізли такі, вибачте на слові, бугаї – і до нього. Він впав на диван, я аж була змушена давати нашатирний спирт", – обурюється бабуся.

Бабуся Дмитра Коцюбайла / Фото: Громадське

Зауважимо, що незважаючи на стан здоров'я, брат Дмитра Коцюбайла все одно не підлягає мобілізації, оскільки від мобілізації звільнено осіб, чиї родичі загинули чи зникли під час війни. У законі зазначено, що до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра) військовослужбовців.

"А хто його туди посилав"

Водночас, пані Іванна критикує ухилянтів, які є придатними до військової служби, але ховаються від виконання свого обов'язку – захисту Батьківщини. Вона нагадує, що її онук Дмитро добровільно пішов на фронт у 18-річному віці. Жінка обурюється, що не раз чула від знайомих болючу фразу "а хто його туди посилав".

"Ще побачите: поприїжджають (після перемоги. – Ред.) ті, що повтікали за кордон, одягуть вишиванки і будуть на першому місці стояти. Не тікайте, не ховайтеся. Ви ж хочете України. Всім шкода своєї дитини. А моєї не шкода, що він 9 років на війні був у такому пеклі і загинув", – плаче бабуся.

Сам Дмитро Коцюбайло – родом із села Задністрянське на Івано-Франківщині. У нього залишилося четверо сестер та брат.

Нагадаємо, що 7 легендарний боєць, герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" загинув 7 березня 2023 року у боях під Бахмутом

Президент Володимир Зеленський назвав загиблого Героя "людиною-символом і людиною-хоробрістю". Він нагадав, що Дмитро – один із наймолодших героїв України.

1 грудня 2021 року Дмитро Коцюбайло отримав звання героя України із врученням ордену "Золота зірка".

ТСН писав про шлях героя, який пішов на війну ще 2014 року, у 18-ть, і дорослішав на очах глядачів ТСН.