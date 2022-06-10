Молоко як добриво для огірків: ефективні народні рецепти

Молоко як добриво для огірків давно використовується досвідченими городниками / Фото: pixabay.com

Молоко містить в своєму складі корисні речовини, які необхідні для швидкого зростання огірків. Навіщо використовувати молоко як добриво - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Досвідчені городники знають, що підгодівля молоком допомагає огіркам рости як на дріжджах. А ще таке добриво захищає від кореневої гнилі, насичуючи ґрунт всіма необхідними елементами.

Які розчини слід готувати з молока, щоб отримати великий врожай огірків:

Дріжджі з молоком - потрібно взяти 2 літри теплого молока, 2 столові ложки цукру та стільки ж дріжджів. Все це ретельно перемішати і залишити на 2-3 години. Коли розчин настоявся, не забудьте додати 10 крапель йоду. Перед підживленням все це потрібно розвести водою (співвідношення 1:10). Розраховуйте, що 1 літра рідини вистачає на 1 кущик огірків. Сечовина і молоко - змішайте 2 літри молока з 50 грамами сечовини, не забудьте додати 10 крапель йоду. Один раз на сезон підживлюйте цим розчином корінь огірків (0,5 літри на один кущик). Нашатир з молоком - до 2 літрів молока додайте 1 столову ложку нашатирю та 10 крапель йоду. Підживлюються огірки позакореневим способом в період цвітіння і коли з'являється зав'язь.

А якщо ви помітили, що на огірках вже з'явилася коренева гниль, вам допоможе простий розчин з молока. Приготувати його можна доволі швидко. 1 літр нежирного молока змішати з 10 літрами води. Вносити добриво під корінь (0,5 літри розчину на 1 кущик огірків).