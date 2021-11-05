Молотком по голові і ножем у живіт: в Одеській області чоловік побив гостя і заховався у родичів

Зловмисника затримали за декілька днів.
В Одеській області чоловік запросив до себе випадкового знайомого і почав пригощати. Однак між чоловіками сталася сварка.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Зловмисник познайомився з потерпілим випадково, коли той приїхав до Затоки. Чоловік запросив приїжджого до себе, пригостив. Тоді між ними стався конфлікт. Чоловік взяв молоток і вдарив гостя по голові, а тоді і ножем у живіт.
35-річний одесит втік, але невдовзі знепритомнів. Його виявив на одній із вулиць селища перехожий і викликав «швидку» та поліцію. Постраждалому вчасно надали медичну допомогу.
"Зловмисник після скоєного почав переховуватися. Оперативники розшукали його за два дні у знайомих в Одеському районі. За скоєне чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років", - повідомив т. в.о. начальника Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.
Нагадаємо, у Херсонській області під час сварки син вбив батька, а потім вирішив приховати сліди злочину. Тіло закопав на городі, засипавши сміттям.
Читайте також:
- У Павлограді чоловік молотком забив до смерті перехожого.
- "Бігала голою по калюжах і гавкала": сусіди померлої 8-річної дівчинки в Луцьку розповіли про поведінку її матері
- Під Харковом бабуся нагодувала чотирьох дітей отруйними грибами