Моляться у тисняві й без масок: в Ізраїлі побоюються, що хасиди повернуться з Умані і почнуть поширювати коронавірус

Моляться у тисняві й без масок: в Ізраїлі побоюються, що хасиди повернуться з Умані і почнуть поширювати коронавірус

В МОЗ Ізраїлю непокояться за здоров'я своїх громадян.

В Ізраїлі стурбовані масовими зараженнями коронавірусом своїх громадян в Умані. В МОЗ побоюється, що коли ті повернулися з молитов в Рош ха-Шана в Україні і відправляться в Йом-Кіпур в синагоги Ізраїлю, то у них станеться сплеск коронавірусу.

Про це повідомляє газета "Вести. Израиль по-русски".

В Умані очікують близько 20 тисяч ізраїльтян на свято Рош ха-Шана 6 вересня. Чимало з них вже прибули в Україну. У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю стурбовані ймовірним сплеском заражень.

"Там вже зареєстровані випадки зараження, а цієї ночі звідти до Ізраїлю спеціальним рейсом евакуювали тяжкохворого", - розповів доктор Ашер Шальмон, завідувач відділу міжнародних відносин в Міністерстві охорони здоров'я.

За словами Шальмона, молитви біля могили рабі Нахмана відбуваються в тісноті і без дотримання соціальної дитсанції.

Вести Израиль по-русски

Уже зараз до Умані виїхали 7 тисяч ізраїльтян. До того ж деякі прибули туди цілими сім'ями і збираються повернутися на батьківщину перед Йом-Кіпуром. Вони масово збираються у центральній синагозі Умані і в тісноті та без дотримання карантинних обмежень там моляться.

Нагадаємо, що Умань готується до приїзду хасидів. Туди вже доправили близько двохсот тисяч масок та двадцять тисяч антисептиків.

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