“Момент для того, аби взятися за щось нове”. Як працевлаштуватися під час війни

“Я вмію робити свято, я цим займався усе свідоме життя, любив розважати людей, і разом з моєю командою у мене це класно виходило. До 24 лютого”.

Денис Жгарьов 12 років працював ведучим вечірок. 24 лютого він поповнив сумну статистику та увійшов до сорока відсотків українців, що втратили роботу через війну. Як знайти роботу під час війни і знову стати на ноги?

“Є частина бізнесу, який зупинився, це стосується окупованих територій, це стосується виробництва, металургії, житлового будівництва, – описує актуальний стан речей Альона Кавка, HR-експертка, директорка по персоналу. – Це стосується тих професій, що мають надлишок пропозицій щодо кандидатів і замало запиту з боку роботодавців: бухгалтери, фінансисти, юристи, адміністративні фахівці. До цього списку під час війни додались фахівці кол-центрів і сфери продажів”.

“Звичайно, це позбавлення перспективи, втрата розуміння, чим ти будеш займатися. Але завжди коли зникає щось, з'являється інше. Потрібно просто крутити головою – і у воєнний час, і у повоєнний”, – зауважує психотерапевт Олег Чабан.

За дослідженнями сервісу GRC, 51% українців готові змінити свою кваліфікацію, утім, навчатися новому реально наважилося менше 10%.

“Страх може бути пов'язаний з тим, що завжди непросто щось почати. Або з тим, що вам просто не вистачає компетенції в тому напрямку, куди вам потрібно йти. І ви маєте зрозуміти, що вам для цього потрібно”, – зауважує Альона Кавка.

Отже, перше, що ви маєте зробити – дослідити ринок праці. За 11 місяців від початку війни ринок праці стабілізувався і неочікувано змінився. Через те, що з країни виїхала велика кількість фахівців, певні сфери почали відчувати дефіцит в персоналі.

“Це IT-сфера, енергетика, психологія, викладачі, – каже Альона Кавка. – Вже зрозуміло, які професії будуть затребувані з боку держави. Це професійні військові. Це медики, педагоги, бо вони теж масово виїхали за кордон. Дефіцит також є у сфері середнього менеджменту, так званих “синіх комірців”. Більшість цих людей вже працевлаштувались за кордоном, влаштували дітей до шкіл”.

Другий етап – зрозуміти свої сильні сторони, проаналізувати наявні знання та навички.

“Треба сісти, взяти аркуш, якщо у вас немає резюме, та виписати свої сильні сторони, весь досвід: де я працював, чого я навчився за час роботи. Друга частина – це освіта: де я навчався, що отримав”, – радить Альона Кавка.

Виписувати треба усе – навіть те, що здається неважливим і несерйозним.

“Я малював картини для друзів у подарунок. Вони також прикрасили мій дім, мені це подобалося. За допомогою живопису я абстрагувався від того, що відбувається, і це мені допомогло”, – ділиться досвідом Денис Жгарьов.

“Запишіть все, за чим по допомогу звертаються до вас друзі та знайомі, хоча це не стосується вашої роботи, – пропонує HR-експетка Альона Кавка. – Ви зрозумієте, що вас просять відремонтувати авто, або зібрати меблі, або допомогти із сантехнікою, або посидіти з дітьми. Можливо, саме так ви усвідомите, в чому ваш талант”.

Зрозумівши повний перелік своїх умінь, знань та навичок, можна переходити до наступного кроку – складання плану особистого розвитку.

“Треба знайти ту вакансію, яку ви хочете, прописати все, що є у вас, і порівняти з тим, що прописано у вакансії, – радить Альона Кавка. – Зрозуміти, які знання і навички треба отримати, що ви можете зробити самостійно, знайти в інтернеті, почитати книги, піти на якесь навчання. І поставити термін, скільки вам потрібно, аби почати”.

Дослідивши усі свої захоплення та навички, Денис дійшов висновку, що міг би стати дизайнером: “Я почав думати, чим я можу займатися, вміючи складати композицію, вибирати кольори та створювати якусь форму. Десь за місяць я відчув, що в мене вже є певна база, бо я встиг щось почитати, я сидів з ранку до вечора, намагався відволікатися від всього, що навколо – більше дизайну, більше живопису”.

“Ваше самонавчання може стати основою, аби отримати роботу, адже питання не в тому, що написано в дипломі, а в тому, що ви знаєте та вмієте, – переконує Альона Кавка. – Наприклад, в нашій IT-компанії є співробітник, який раніше працював електромонтером. І він подав ідею, як можна сконструювати корпоративний бот, він суперкласний фахівець. У людини не було досвіду, не було фаху, він сам вдома щось писав”.

Наступний крок – оформлення резюме.

“Потрібно скласти резюме, в чому ви фахівець, – радить HR-експертка. – Тут можна скористатися сайтами пошуку роботи, там зазвичай є бот, який вам в цьому допоможе, і у вас буде хороше, якісне резюме. Точно не варто писати “я хочу знайти компанію, яка допоможе мені реалізувати всі мої навички та знання” на початку резюме. Краще напишіть основні досягнення і чому потрібно звернути увагу саме на вас. Резюме має бути достатнім, перед тим як відправити його, почитайте, які вимоги роботодавець прописав, і порівняйте з тим, що написали ви. І все зайве – наприклад, що ви любите пекти торти або дуже комунікабельні – можна видалити”.

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І нарешті переходьте до пошуку роботи. Експерти зазначають, що у військовий час так зване сарафанне радіо часто працює ефективніше, ніж популярні сайти з пошуку роботи.

“В світі найвищий відсоток працевлаштувань – це через рекомендації. Я не маю на увазі приватні дзвінки по знайомству – це коли вас порекомендували як хорошого професіонала”, – зауважує Альона Кавка.

“Є декілька способів, які використовую я, – каже Денис Жгарьов. – Це сарафанне радіо, також планую давати рекламу, а ще можна викладати фото своїх робіт на сайті для творців хендмейду, і хтось із майбутніх клієнтів тебе обере”.

В умовах війни відсутність досвіду роботи менш важлива за наявні знання та навички. Тож, шанси отримати бажану роботу доволі високі. Єдине, про що варто пам'ятати, влаштовуючись на роботу в умовах війни, – власна безпека. Тож не соромтеся поставити питання під час співбесіди.

“Зʼясовуйте, яким чином гарантується безпека співробітників, чи є бомбосховище, яким чином налагодити роботу, якщо блекаут, чи є можливість віддалено працювати, як компанія ставиться до того, якщо у вас буде необхідність тимчасово виїхати за кордон”, – радить Альона Кавка.

Сьогодні Денис абсолютно не шкодує про своє рішення змінити професію, адже нарешті займається тим, що приносить йому і гроші, і задоволення: “Виявилося, це був класний момент для того, аби взятися за щось нове. Моя життєва концепція – намагатися в поганому побачити хоча б краплину позитиву. Ця біда, яка спіткала всіх нас, можливо, допоможе зробити життя яскравішим, кориснішим – тобто, зробить його вашим”.