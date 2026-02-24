Момент істини для Кремля: чому 2026 рік стане вирішальним для армії РФ

РФ не має наміру припиняти війну: чи вистачить їй сил воювати ще рік / © ТСН

Росія зможе продовжувати вторгнення в Україну протягом 2026 року, навіть враховуючи новий економічний тиск та дедалі більші проблеми з людськими ресурсами.

Про це пише The Guardian.

Як зазначає Бастіан Гігеріх з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, наразі є мало ознак того, що здатність Росії продовжувати війну проти України п’ятий рік зменшується.

За даними аналітиків цього Інституту, Кремль витратив щонайменше 186 мільярдів доларів на оборону у 2025 році, що на 3% більше в реальному вираженні та становить 7,3% ВВП країни — більш ніж удвічі більше, ніж частка витрат США, і приблизно втричі більше, ніж рівень витрат Великої Британії.

Фенелла Макгерті, експертка з питань оборонного фінансування аналітичного центру, пояснює: хоча економіка Росії сповільнюється, що може призвести до потенційного зниження реальних військових витрат у 2026 році, це слід порівняти з кількома роками попереднього різкого зростання.

Вона нагадала, що військові витрати Кремля з 2021 року подвоїлися, що дозволило Росії витрачати більше коштів на військове спорядження та набір солдатів для підтримки безперервних наземних та повітряних атак проти України в найближчому майбутньому.

У виданні зазначають, що початкові надії Путіна не виправдалися — Україна досі бореться. Тому Кремль переорієнтувався на воєнну економіку та продовжував воювати з високою інтенсивністю, незважаючи на понад 1,2 мільйона жертв убитими та пораненими.

«Незважаючи на розмови на Заході про угоду про стале припинення вогню, Росія посилює свої атаки на критичну інфраструктуру та населені пункти України за допомогою крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників», — додав Гігеріх.

Проблеми з особовим складом в армії РФ: чи наважиться Путін на другу мобілізацію

Найджел Гулд-Девіс, експерт з Росії, відзначив «зростаючі ознаки того, що темпи набору в РФ почали відставати від щомісячних втрат». Москва має можливість скоротити кількість втрат, зменшивши темпи своїх наступальних дій на лінії фронту.

Проте якщо Путін накаже наступати у такому ж темпі, це може поставити Кремль перед «моментом істини»: оголошувати другу хвилю примусової мобілізації, ризикуючи соціальними протестами.

За оцінками, Росія щомісяця набирає від 30 000 до 35 000 осіб, хоча Гулд Дейвіс сказав, що, на його думку, якість її збройних сил падає, оскільки вербувальникам доводиться звертатися до «алкоголіків, наркоманів та відверто хворих».

Загроза Європі

У виданні застерігають, що Москва використовує війну для розробки нової бойової тактики, ракет та ударних безпілотників, включаючи модернізований Shahed-136, який може вражати цілі по всій Європі на відстані до 2000 км.

Гігеріх сказав, що це підкреслює необхідність для НАТО збільшити інвестиції в системи протиракетної оборони та боротьби з безпілотниками, необхідність чого була продемонстрована, коли 21 російський безпілотник перетнув територію Польщі у вересні минулого року.

Європейські союзники по НАТО та Канада минулого літа пообіцяли збільшити оборонні бюджети до 3,5% до 2035 року у відповідь на зростаючу російську загрозу.

Однак експерти припускають, що на зменшення військової залежності від США (у розвідці та космічній галузі) Європі може піти час до середини 2030-х років.

