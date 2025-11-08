- Дата публікації
Момент влучання "Шахеда" у Дніпрі — відео
Уночі російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі, що призвело до руйнування квартир від 4-го до 6-го поверхів.
Уночі російський дрон влучив у багатоповерхівку у Дніпрі. За останніми даними, троє загиблих. На місці удару, що потрапив на відео, працюють рятувальники.
За останніми даними, троє загиблих. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них — 5 дітей.
Нагадаємо, окупанти масовано атакували енергетичну інфраструктуру Полтавської області вночі у суботу, 8 листопада. Під ударами перебували ТЕЦ та ГЕС. У Кременчуці та Горішніх Плавнях відсутнє електропостачання, вода, опалення, не працює електротранспорт.