Укрaїнa
367
Момент влучання "Шахеда" у Дніпрі — відео

Уночі російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі, що призвело до руйнування квартир від 4-го до 6-го поверхів.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
"Шахед"

«Шахед» / © iStock

Уночі російський дрон влучив у багатоповерхівку у Дніпрі. За останніми даними, троє загиблих. На місці удару, що потрапив на відео, працюють рятувальники.

За останніми даними, троє загиблих. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували 28 людей, серед них — 5 дітей.

Нагадаємо, окупанти масовано атакували енергетичну інфраструктуру Полтавської області вночі у суботу, 8 листопада. Під ударами перебували ТЕЦ та ГЕС. У Кременчуці та Горішніх Плавнях відсутнє електропостачання, вода, опалення, не працює електротранспорт.

367
