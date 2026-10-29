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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Момент вибуху російської "Бандеролі" у Чернігові потрапив на відео: подробиці

Момент вибуху російської «Бандеролі» у Чернігові показали на відео.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Чернігів 29 жовтня

Атака РФ на Чернігів 29 жовтня / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Чернігові камери відеоспостереження зафіксували момент вибуху російської «Бандеролі» під час атаки 29 жовтня, внаслідок якої кількість поранених зросла до 25 осіб.

Про це повідомило «Суспільне».

Атака РФ на Чернігів 29 жовтня — оголошено День жалоби

У Чернігові 30 жовтня оголосили Днем жалоби за мешканцями, які загинули від російських ударів з 21 по 29 жовтня. Як повідомили в міськраді, відповідне розпорядження підписав заступник міського голови Віктор Геращенко.

За цей час ворожі атаки забрали чотири життя:

  • 21 жовтня внаслідок російського удару по Чернігову загинув 61-річний чоловік;

  • 23 жовтня через атаку на підприємство загинув 68-річний чоловік;

  • 29 жовтня внаслідок чергового обстрілу міста загинули дві 15-річні дівчини.

На знак скорботи за загиблими на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою.

Також 30 жовтня у місті заборонено проведення розважально-концертних заходів і трансляцію розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті.

Росія атакувала Чернігів 29 жовтня. / © «Суспільне Чернігів»

Росія атакувала Чернігів 29 жовтня — останні новини

Нагадаємо, вдень 29 жовтня російські війська вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки загинули дві 15-річні дівчини.

Як повідомили в міській раді, у місті пролунало кілька вибухів, зокрема зафіксували влучання «Бандеролі». Через обстріл спалахнули пожежі в магазинах та загорілися автомобілі. Повітряна тривога в районі тривала з 11:43 до 12:00.

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