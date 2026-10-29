Момент вибуху російської "Бандеролі" у Чернігові потрапив на відео: подробиці

Атака РФ на Чернігів 29 жовтня / © Управління ДСНС у Чернігівській області

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У Чернігові камери відеоспостереження зафіксували момент вибуху російської «Бандеролі» під час атаки 29 жовтня, внаслідок якої кількість поранених зросла до 25 осіб.

Про це повідомило «Суспільне».

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Атака РФ на Чернігів 29 жовтня — оголошено День жалоби

У Чернігові 30 жовтня оголосили Днем жалоби за мешканцями, які загинули від російських ударів з 21 по 29 жовтня. Як повідомили в міськраді, відповідне розпорядження підписав заступник міського голови Віктор Геращенко.

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За цей час ворожі атаки забрали чотири життя:

21 жовтня внаслідок російського удару по Чернігову загинув 61-річний чоловік;

23 жовтня через атаку на підприємство загинув 68-річний чоловік;

29 жовтня внаслідок чергового обстрілу міста загинули дві 15-річні дівчини.

На знак скорботи за загиблими на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою.

Також 30 жовтня у місті заборонено проведення розважально-концертних заходів і трансляцію розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті.

Росія атакувала Чернігів 29 жовтня. / © «Суспільне Чернігів»

Росія атакувала Чернігів 29 жовтня — останні новини

Нагадаємо, вдень 29 жовтня російські війська вдарили по центру Чернігова. Внаслідок атаки загинули дві 15-річні дівчини.

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Як повідомили в міській раді, у місті пролунало кілька вибухів, зокрема зафіксували влучання «Бандеролі». Через обстріл спалахнули пожежі в магазинах та загорілися автомобілі. Повітряна тривога в районі тривала з 11:43 до 12:00.

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