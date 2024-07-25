МОН анулювало ліцензію університету в Запоріжжі на навчання в аспірантурі – деталі скандалу

Зауважимо, що аспіранти-бюджетники денної форми навчання мають відстрочку від мобілізації. Ймовірно, саме з цим пов'язане перевищення набору.

Міністерство освіти і науки України анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі Класичного приватного університету в Запоріжжі.

Про це повідомили у пресслужбі МОН.

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Таке рішення ухвалили у зв’язку зі значним перевищенням ліцензійного обсягу.

Так, за останні два навчальні роки Класичний приватний університет перевищив ліцензійний обсяг на 3401 людину. Натомість ліцензійний обсяг закладу становив 165 людей на рік.

Освітньо-наукової програми "Право" на третьому рівні вищої освіти має ліцензований обсяг 25 аспірантів на рік. Університет перевищив цей обсяг за два останні навчальні роки на 42 особи.

Освітньо-наукової програми "Правоохоронна діяльність" на третьому рівні вищої освіти має ліцензований обсяг 20 осіб на рік. Ліцензійний обсяг було перевищено у 2022 році на 6 осіб.

Крім анулювання ліцензій, за фактами вищезазначених порушень відкрито кримінальні провадження.

У міністерстві запевнили, що у тих аспірантів, які вступили на навчання у 2021, 2022 і 2023 роках без порушення чинного законодавства, буде можливість перевестися до іншого закладу вищої освіти, які мають відповідну ліцензію.

Нагадаємо, що що Міністерство освіти і науки змінило правила вступу до аспірантури Кількість охочих навчатися на аспірантурі різко зросла. Якщо до 2022 року заявки на навчання в аспірантурі подавали 7-8 тисяч людей, то 2024-го вчитися хочуть аж 90 тисяч вступників.

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати аспірантів-контрактників.

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Різка зміна правил вступу до аспірантури!