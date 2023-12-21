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МОН готує масштабні зміни у системі стипендій: обіцяють "нормальні" виплати, проте є одне "але"

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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МОН готує масштабні зміни у системі стипендій: обіцяють "нормальні" виплати, проте є одне "але"

МОН готує масштабні зміни у системі стипендій / Фото: Pexels

В Міністерстві освіти та науки України планують змінити розмір стипендії для студентів.

У Міносвіти хочуть скасувати стипендії по 2000 гривень і запровадити виплати, які повністю покривали б потреби студентів разом з навчанням і проживанням.

Подробиці розповів заступник Міністра освітнього відомства Михайло Винницький в інтервʼю NV.ua

Він назвав популізмом виплату 1700 гривень та 2000 з 2024-го для громадян, які вчаться у вишах, адже, за його словами, студенти не живуть на ці гроші, а скоріше вони для них є "приємним бонусом". 

"Ми змінимо цю систему. Тепер стипендії будуть залишатися у тих, кого держава замовляє і кому покриває 100% їх навчання, хто погодиться на перше гарантоване місце роботи і потребує цієї стипендії. До того ж вона буде збільшена до якихось нормальних сум, на які можна вижити", – сказав посадовець.

Винницький зазначив, що бути бонусом – це не функція стипендії. Він підкреслив і те, що виплата за гуртожиток привʼязана якраз до стипендій, через що будівлі виглядають жахливо.

Нагадаємо, раніше Михайло Винницький повідомив, що у Міністерстві освіти та науки планують скасувати стипендії студентам, які виїхали за кордон. У Міністерстві вважають, що потрібно платити тим українцям, які будуть розбудовувати країну.

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Дата публікації
Перегляди
256
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