МОН готує масштабні зміни у системі стипендій: обіцяють "нормальні" виплати, проте є одне "але"

У Міносвіти хочуть скасувати стипендії по 2000 гривень і запровадити виплати, які повністю покривали б потреби студентів разом з навчанням і проживанням.

Подробиці розповів заступник Міністра освітнього відомства Михайло Винницький в інтервʼю NV.ua.

Він назвав популізмом виплату 1700 гривень та 2000 з 2024-го для громадян, які вчаться у вишах, адже, за його словами, студенти не живуть на ці гроші, а скоріше вони для них є "приємним бонусом".

"Ми змінимо цю систему. Тепер стипендії будуть залишатися у тих, кого держава замовляє і кому покриває 100% їх навчання, хто погодиться на перше гарантоване місце роботи і потребує цієї стипендії. До того ж вона буде збільшена до якихось нормальних сум, на які можна вижити", – сказав посадовець.

Винницький зазначив, що бути бонусом – це не функція стипендії. Він підкреслив і те, що виплата за гуртожиток привʼязана якраз до стипендій, через що будівлі виглядають жахливо.

Нагадаємо, раніше Михайло Винницький повідомив, що у Міністерстві освіти та науки планують скасувати стипендії студентам, які виїхали за кордон. У Міністерстві вважають, що потрібно платити тим українцям, які будуть розбудовувати країну.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.