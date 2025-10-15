Міносвіти назвало предмети, де найбільше бракує педагогів

Школяри

В Україні у школах продовжує відчуватися гострий дефіцит педагогів, особливо з предметів, які є ключовими для сучасної освіти.

Про це йдеться у матеріалі The Page.

За даними Міністерства освіти і науки України, у 2024–2025 навчальному році заклади загальної середньої освіти найбільше потребували вчителів англійської мови, інформатики та математики.

Відомство повідомило, що збір даних за новий навчальний рік ще триває, однак уже надані результати показують стабільну тенденцію браку фахівців із точних і мовних дисциплін.

Так, найбільше вакансій залишалося незаповненими серед педагогів англійської мови — понад 267 ставок, інформатики — близько 149, та математики — понад 130. Також відчутний дефіцит спостерігався серед учителів української мови та літератури, фізичної культури, історії й фізики.

Освітні експерти пояснюють нестачу кадрів низьким рівнем оплати праці, перевантаженням учителів та відтоком молодих спеціалістів у приватний сектор.

У МОН зазначають, що наразі розглядають можливість запровадження додаткових стимулів для педагогів, зокрема підвищення зарплат і програм підтримки молодих учителів, аби зменшити кадровий дефіцит у школах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чи меншає студентів в Україні через відкриття кордону для юнаків.