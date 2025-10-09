МОН посилює моніторинг аспірантур: шукають фіктивних “студентів від мобілізації”

Студенти / © Pexels

Міністерство освіти і науки (МОН) заявило про неприпустимість використання навчання в аспірантурі як способу уникнення мобілізації та анонсувало посилену співпрацю з правоохоронними органами для виявлення подібних зловживань.

За словами нового заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, відомство жорстко контролює якість підготовки та проводить моніторинг університетів, де помічені підозрілі збільшення кількості здобувачів вищої освіти.

"Ми абсолютно не приймаємо навчання за будь-яким освітнім нашим рівнем... як спосіб уникнути мобілізації", — підкреслив Трофименко.

МОН спільно з Державною службою якості освіти вже виявляє порушення. Як приклад, відомство назвало випадок, коли Класичний приватний університет намагався "заднім числом" внести до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) близько трьох тисяч "аспірантів". За це університет був позбавлений ліцензії.

Загальна кількість аспірантів в Україні наразі стабілізувалася і становить близько 15 тисяч осіб.

2024 року було зараховано 10 тисяч аспірантів (на бюджетній та контрактній формах).

2025 року до аспірантури вступили 4600 осіб, але вступна кампанія ще триває, а держава виділила 7 тисяч бюджетних місць.

Частина осіб, які раніше використовували навчання як привід для відстрочки, вже була відрахована за результатами перевірок і рішень самих університетів.

Водночас, раніше запланований єдиний державний залік для аспірантів (з української та іноземної мов) наразі запроваджуватися не буде.

Нагадаємо, в Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. На службу до Збройних Сил України можуть бути призвані всі військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними за станом здоров’я і не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання.

У цьому контексті ТСН.ua раніше зібрав відповіді на ключові питання, що стосуються правил призову: кого мобілізують у першу чергу, як відбувається вручення повісток, хто має право на відстрочку або бронювання, як правильно оформити ці документи, а також які категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.