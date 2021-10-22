МОН хоче відправити на дистанційку коледжі і виші

МОН хоче відправити на дистанційку коледжі і виші

Режим дистанційного навчання рекомендують встановити до 15 листопада.

Міністерство освіти і науки рекомундує запровадити дистанційне навчання закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, міністерство ухвалило таке рішення після консультацій з Міністерством охорони здоров'я через погіршення ситуації з COVID-19 в країні. Дистанційку рекомендують запровадити від 25 жовтня до 15 листопада

"Щодо навчання в школах з наступного тижня, то воно буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні", - повідомив міністр.

Як повідомлялося, в Україні двома дозами вакциновано близько 380 тис. освітян – або майже 60%. Більша кількість працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу щеплення - 87%. Найвищий рівень повної у таких регіонах: Луганська область – 80%; Харківська – 78%; Київська – 73%.

Читайте також:

У Хмельницькиму після посилення карантину люди масово кинулися до пунктів COVID-вакцинації

до пунктів COVID-вакцинації Таких цифр не було за всю пандемію: в Україні другий день поспіль коронавірус б'є нові рекорди

Європою шириться чергова хвиля епідемії COVID-19: чи закриє ЄС кордони для мандрівників

Коронавірус в Україні: в країні запровадять ревакцінацію від коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання