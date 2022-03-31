МОН створює мережу освітніх хабів для переселенців: перший з'явився у Хмельницькому

МОН створює мережу освітніх хабів для переселенців: перший з'явився у Хмельницькому

Міністерство планує відкрити такі освітні центри і за кордоном.

Міністерство освіти і науки України розпочало створення мережі освітніх хабів для переселенців: перший вже з'явився у Хмельницькому.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, мета таких хабів - якісна та швидка організація освітнього процесу та побуту внутрішньо переміщених осіб, які через війну покинули свою домівку.

"Перший хаб створено у Хмельницькій області за підтримки обласної військової адміністрації. До проєкту залучено найкращих фахівців області. Хаб розташований у приміщенні одного з найвідоміших технологічних коледжів України – Хмельницького політехнічного коледжу", - йдеться у повідомленні очільника МОН.

Такі центри перш за все розраховані на внутрішньо переміщених українців: учнів загальноосвітніх і професійних навчальних закладів, студентів вишів, а також їхнії батьків.

Найближчим часом Міносвіти планує відкрити освітні хаби не тільки в Україні, а й за кордоном - у країнах, в яких наразі перебуває велика кількість українських учнів і студентів. Зокрема, це Румунія, Польща, Чехія, країни Балтії.

Як повідомлялося, Київський національний університет імені Тараса Шевченка відновлює навчальний процес 4 квітня. Освітній процес буде відбуватися із використанням технологій дистанційного навчання. У КНУ обіцяють не застосовувати "санкції" щодо студентів, які не мають можливості бути присутніми на онлайн-заняттях.

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