Монахи УПЦ МП обурені, що їх виганяють із Лаври: Україну порівняли з СРСР

Московський патріархат заявив, що Україна діє так, як "Радянський Союз у 60-х роках минулого століття".

В УПЦ МП обурені тим, що їх виселяють із території Києво-Печерської лаври. Священники заявляють, що нібито у Міністерстві культури немає "жодних юридичних підстав для таких дій", а сам факт називають ультиматумом влади.

Заяву-обурення опублікувала пресслужба Української православної церкви.

Там наводять заяву, яку вони отримали від Мінкульту 10 березня, де було вказано, що Міжвідомча робоча група під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна і тому ухвалила рішення розірвати договір з УПЦ.

"Однак у цьому листі жодної інформації про юридичні підстави для таких дій не зазначено. Що ж до роботи згаданої в листі групи, то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм. Тож єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з Мінкульту, так само як це було і за радянської влади в 60-х роках минулого століття", - розгнівано відреагували в УПЦ МП.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" заявив про розірвання договору з УПЦ МП щодо оренди монастиря. Монахів Московського патріархату "попросили" до 29 березня виселитися з культових будівель.

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