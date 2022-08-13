Монастирський пророкує зростання злочинності в Україні під час найближчих місяців

У найближчі місяці в Україні очікується зростання кількості злочинів, пов'язаних з крадіжками.

Крім того, в Україні почастішали випадки тяжких і особливо тяжких вбивств.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

"Можна сказати, що ми сьогодні фіксуємо зростання тяжких і особливо тяжких вбивств. Це пов'язано знову-таки з військовими злочинами, які здійснюють окупанти ... Ми очікуємо, що протягом 2-5 місяців буде зростання за певними категоріями злочинів... Це в першу чергу крадіжки, викрадення транспортних засобів, незаконний обіг зброї", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, у Хмельницькій області засудили пенсіонера, який під час сварки убив рідного сина.

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