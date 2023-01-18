Монастирський розбився в авіакатастрофі в Броварах: що відомо про загиблого голову МВС

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський загинув 18 січня внаслідок падіння у Броварах гвинтокрила ДСНС.

Разом з міністром загинули його перший заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович, загальна кількість жертв - щонайменше 18 людей, серед них троє дітей.

ТСН.ua зібрав подробиці про Дениса Монастирського і його політичну кар'єру.

Біографія

Денис Монастирський народився 12 червня 1980 року у Хмельницькому. Він здобув юридичну освіту в Хмельницькому університеті управління та права, отримав ступінь кандидата юридичних наук.

Він викладав у Хмельницькому університеті управління та права. Монастирський є автором (співавтором) 25 наукових публікацій, трьох навчальних посібників, а також десятків проєктів законів України, поданих до Верховної Ради.

Монастирський свого часу очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз. Раніше він працював у великих юридичних компаніях.

Міністр внутрішніх справ був одружений, в нього залишилось двоє дітей.

Політична кар'єра

Денис Монастирський у 2014-2019 роках був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата України Антона Геращенка.

2015 року Монастирський став експертом "Українського інституту майбутнього" та спеціалізувався на реформуванні правоохоронної системи в Україні.

Монастирський також був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань за квотою Кабінету міністрів України.

У 2019 році він приєднався до команди майбутнього президента України Володимира Зеленського, де займався питаннями реформування правоохоронної діяльності. Тоді ж його обрали нардепом 9 скликання від партії "Слуга народу” під 19 номером у списку. Монастирський був членом президентської фракції та головою комітету з питань правоохоронної діяльності.

Фото: Урядовий портал

Денис Монастирський очолив МВС у липні 2021 року, змінивши на цій посаді Арсена Авакова. Кандидатуру Монастирського запропонував президент Володимир Зеленський, а провладна партія підтримала це рішення.

Фото: МВС

Авіакатастрофа у Броварах: що сталося

За даними ДСНС України, 18 січня о 08:20 у Броварах Київської області вертольот ДСНС впав на будівлю дитсадка, в результаті спалахнула пожежа. На борту перебували 9 людей: 6 осіб оперативної групи МВС, включно із керівництвом міністерства, а також 3 члени екіпажу ДСНС.

Внаслідок надзвичайної ситуації загинуло щонайменше 15 людей, з них 3 дитини. Травмовано щонайменше 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей).

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки.

У ДСНС також повідомили, що вертоліт, який розбився, неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій. Серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів.

Попередню версію катастрофи поки не повідомляють. Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що наразі розглядаються "всі можливі версії аварії". Досудове розслідування доручено слідчим СБУ.

Фото: із соцмереж

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