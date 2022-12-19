Монастирський відвідає Польщу через вибух у будівлі поліції Польщі подарунка з України

У МВС Польщі зазначили, що виключають звільнення головкома польської поліції.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відвідає Польщу через вибух подарунка з України.
Зустріч очільників МВС України Дениса Монастирського і Польщі Маріуша Камінського, якавідбудеться незабаром, має поставити крапку у чутках про "український подарунок" головному коменданту поліції Польщі, генералу Ярославу Шимчику.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у Telegram.
"У зв’язку із ситуацією щодо українського подарунка для генерала Ярослава Шимчика, голова МВС України Денис Монастирський висловив готовність приїхати до Польщі та зустрітися зі мною. Зустріч відбудеться найближчим часом", – йдеться у дописі.
У МВС Польщі зазначили, що виключають звільнення головного коменданта поліції Польщі.
"Водночас, припиняючи спекуляції ЗМІ, я виключаю звільнення головкома польської поліції", - зазначив польський міністр.
Нагадаємо, у Варшаві вранці 14 грудня стався вибух у суміжному з кабінетом начальника Головного управління нацполіції приміщенні. Там здетонував "подарунок", який командир польської поліції, генерал Ярослав Шимчик, отримав під час візиту до України. Чоловік зазнав легких поранень і був госпіталізований. Польща звернулася до України з проханням надати відповідні пояснення.
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