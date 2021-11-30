Монастирський звернувся до учасників акцій 1 грудня і нагадав про обидва Майдани

Монастирський звернувся до учасників акцій 1 грудня і нагадав про обидва Майдани

Очільник МВС просить українців дотримуватися правопорядку під час демонстрацій.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликав українців, які збираються взяти участь у масових акціях 1 грудня, дотримуватись правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.

Відповідне звернення очільник МВС опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"Я – учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність", – нагадав він.

Окрім того, за словами міністра, у Нацполіції та Нацгвардії є люди, які брали участь у революціях, а ще більше тих, хто був учасником АТО/ООС на Донбасі.

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"Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе", – зауважив Денис Монастирський, додавши, що правоохоронці робитимуть все для недопущення провокацій.

Нагадаємо, раніше у Патрульній поліції Києва повідомили, що у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня може бути обмежено транспортний рух на деяких вулицях у центрі столиці.

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