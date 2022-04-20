MONATIK, Дорофєєва, Вакарчук і не тільки: повний список зірок, яким заборонено в'їзд до Росії на 50 років

MONATIK, Дорофєєва, Вакарчук і не тільки: повний список зірок, яким заборонено в'їзд до Росії на 50 років

Виявляється, окрім Птушкіна, такої честі удостоїлося чимало артистів.

У Мережі з'явився повний список українських артистів, журналістів та блогерів, яким заборонено в'їзд до Росії до 2072 року. Це значить на 50 років.

Виявляється, окрім ексведучого "Орла і Решки" та блогера Антона Птушкіна, у переліку є чимало інших відомих імен.

Список опублікувало видання "Известия". До нього увійшов 31 діяч культури.

Зокрема, у найближчі 50 років до Росії не зможуть потрапити Дмитро Монатік, Макс Барських, Світлана Лобода, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Потап, Іван Дорн, Святослав Вакарчук, Настя Каменських, Аліна Паш та багато інших.

артистів, журналістів та блогерів, яким заборонено в'їзд до Росії до 2072 року. / iz.ru

Цікаво, що Антон Птушкін на цю "прикру" новину вже відреагував на своїй сторінці у Twitter, написавши: "Корочше, випуску про Поволжя не буде". Чекаємо реакції інших знаменитостей.

Читайте також: