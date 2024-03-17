MONATIK з дружиною та синами у центрі Києва взяв участь у мітингу на підтримку полонених військових

Український мультиартист MONATIK у самому центрі Києва взяв участь у мирному мітингу на підтримку полонених військових та цивільних.

Про це виконавець розповів у своєму Instagram. Разом із артистом на акцію протесту прийшли його сини та дружина Ірина. Таким чином співак привертає увагу, що в країні-агресорці перебувають у полоні чимало мирних українців та військових, з якими просто немає зв'язку. MONATIK закликає, що потрібно діяти і робити все можливе, аби звільнити людей, яких незаконно утримує РФ і які здебільшого перебувають у жахливих умовах.

MONATIK з дружиною та синами на мітингу / Фото: instagram.com/monatik_official

"Одного разу ми, артисти, стали публічними для того, щоб надавати ще більшого розголосу таким важливим справам, як сьогоднішня. Як культурний діяч, я звертаюсь до світової спільноти, аби звернути увагу на цю мирну демонстрацію у самому центрі рідної України! Наразі відомо, що росія утримує понад 20 тисяч цивільних заручників та понад 5 тисяч військовополонених. Захисників "Азову" не обмінюють вже протягом дуже довгого часу! До них просто немає доступу наразі!" – висловився артист.

MONATIK на мітингу / Фото: instagram.com/monatik_official

Виконавець зазначив, що мирні акції протесту у Києві відбуваються щотижня. Тож, MONATIK закликає брати в них участь, адже таким чином новини про полонених будуть частіше потрапляти до інфопростору і буде більше шансів на їхнє звільнення з полону.

MONATIK на мітингу / Фото: instagram.com/monatik_official

"Любі українці, коли полонені присутні в інфополі, їхні шанси на виживання і повернення збільшуються. Тому наші голоси можуть лунати на весь світ для того, аби привернути увагу, що росія утримує наших захисників. Мирні акції проходять кожного тижня! Полон вбиває! Кожен день перебування там — це справжнє пекло для наших захисників та захисниць, їхніх сімей та кожного українця. Шануй полеглих! Допомагай живим! Кричи про полонених!" – додав співак.

MONATIK на мітингу / Фото: instagram.com/monatik_official

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