"Монголія дозволила злочинцю уникнути правосуддя": у МЗС відреагували на візит Путіна

Монгольська влада розділила відповідальність за воєнні злочини господаря Кремля.
Відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна повинна мати наслідки для цієї країни.
Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Георгія Тихого у мережі X (Twitter).
"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", – заявив він.
За словами Тихого, відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".
Нагадаємо, пізно увечері 2 вересня президент РФ Володимир Путін прибув із візитом до Моголії. Це його перший візит до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на арешт російського президента.
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