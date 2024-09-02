"Монголія дозволила злочинцю уникнути правосуддя": у МЗС відреагували на візит Путіна

Відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна повинна мати наслідки для цієї країни.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Георгія Тихого у мережі X (Twitter).

"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", – заявив він.

За словами Тихого, відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путіна "є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".

Нагадаємо, пізно увечері 2 вересня президент РФ Володимир Путін прибув із візитом до Моголії. Це його перший візит до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на арешт російського президента.

Путін їде до країни, де його б мали Арештувати! Які шанси?

Читайте також: