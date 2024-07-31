Моніторингові канали: атака безпілотників у ніч проти 31 липня - одна з наймасштабніших

За кількістю шахедів, це - одна з наймасштабніших атак, особливо для північних областей - інформують моніторингові канали у ніч проти 31 липня 2024 року.

Нові безпілотники залітають і залітають.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.

Йдеться про рекордну кількість запущених шахедів.

Нові дрони летять з півночі та півдня.

Нині близько 40 шахедів перебувають у повітряному просторі.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що на Київщині працює ППО через рух ворожих дронів.

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