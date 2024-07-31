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Моніторингові канали: атака безпілотників у ніч проти 31 липня - одна з наймасштабніших

Моніторингові канали: атака безпілотників у ніч проти 31 липня - одна з наймасштабніших

Перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

У повітрі перебуває понад 40 дронів.

За кількістю шахедів, це - одна з наймасштабніших атак, особливо для північних областей - інформують моніторингові канали у ніч проти 31 липня 2024 року. 

Нові безпілотники залітають і залітають.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. 

Йдеться про рекордну кількість запущених шахедів. 

Нові дрони летять з півночі та півдня.

Нині близько 40 шахедів перебувають у повітряному просторі.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що на Київщині працює ППО через рух ворожих дронів

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