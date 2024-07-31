Моніторингові канали: атака безпілотників у ніч проти 31 липня - одна з наймасштабніших

У повітрі перебуває понад 40 дронів.
За кількістю шахедів, це - одна з наймасштабніших атак, особливо для північних областей - інформують моніторингові канали у ніч проти 31 липня 2024 року.
Нові безпілотники залітають і залітають.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.
Йдеться про рекордну кількість запущених шахедів.
Нові дрони летять з півночі та півдня.
Нині близько 40 шахедів перебувають у повітряному просторі.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що на Київщині працює ППО через рух ворожих дронів.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.