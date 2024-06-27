Моніторингові канали: на Полтавщині та Київщині прозвучали вибухи

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У ніч проти 27 червня 2024 року після атаки України "Калібрами" у двох областях - Полтавській та Київській пролунали вибухи.

Про це заявили моніторингові канали та місцеві ЗМІ.

Причому, також на Хмельниччині вибухи лунали кілька разів.

За попередньою інформацією, йшлося про роботу ППО.

Також ракетна небезпека була оголошена по всій території України через зліт МіГ-31К.

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Зауважимо, що ворожі дрони атакували Україну.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що армія РФ вдалася до нової тактики в Чорному морі. Так, ворог вирішив бути представленим за рахунок підводних човнів.

У Харкові знову вибухи! А в області – 10 постраждалих!

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