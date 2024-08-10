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Моніторингові канали озвучили, з яких напрямків Росія перекинула військових на Курщину

Моніторингові канали озвучили, з яких напрямків Росія перекинула військових на Курщину

На Курщину переміщують чимало російських військових / Фото: Associated Press

Інформація наводиться після чималої кількості уточнень.

До Курської області Росії, крім резервів, строковиків і якихось підрозділів, що ніколи не воювали, переміщається та переміщатимуться оперативний резерв з кількох напрямків.

Про це інформує моніторинговий канал "Николаевский Ванек". 

Зокрема, йдеться про: 

  • Херсонський (2 батальйони десантників);
  • Запорізький (38 окрема гвардійська мотострілецька бригада, 64 окрема гвардійська мотострілецька бригада);
  • Куп'янський (кілька батальйонів мотострілецького полку);
  • Харківський (помічені окремі батальйони 1009, 79, 272 мотострілецьких полків, а також 138 окрема гвардійська мотострілецька бригада);
  • Бєлгородський (з Грайвонського району забирають біля роти однієї з окрема гвардійська мотострілецька бригада, також забрали одного з мотострілецьких полків, який воював поблизу населеного пункту Сотницький Козачок);
  • Покровський (що нещодавно прибула з Херсонського напрямку обідрана 810 окрема гвардійська мотострілецька бригада, кілька батів штурмової піхоти);
  • Луганський. 

"Деякі такі рухи, зокрема на Куп'янському напрямку, фіксувалися та наносилися успішні удари в момент їх перетяжки", - йдеться у повідомленні. 

Також близько 50% КАБів, що зараз взагалі на фронті залучені, летять саме на Сумську/Курську області.

Раніше ми писали, як далеко ЗСУ просунулися в Курській області та яку територію контролюють.

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