Моніторингові канали озвучили, з яких напрямків Росія перекинула військових на Курщину

Інформація наводиться після чималої кількості уточнень.
До Курської області Росії, крім резервів, строковиків і якихось підрозділів, що ніколи не воювали, переміщається та переміщатимуться оперативний резерв з кількох напрямків.
Про це інформує моніторинговий канал "Николаевский Ванек".
Зокрема, йдеться про:
- Херсонський (2 батальйони десантників);
- Запорізький (38 окрема гвардійська мотострілецька бригада, 64 окрема гвардійська мотострілецька бригада);
- Куп'янський (кілька батальйонів мотострілецького полку);
- Харківський (помічені окремі батальйони 1009, 79, 272 мотострілецьких полків, а також 138 окрема гвардійська мотострілецька бригада);
- Бєлгородський (з Грайвонського району забирають біля роти однієї з окрема гвардійська мотострілецька бригада, також забрали одного з мотострілецьких полків, який воював поблизу населеного пункту Сотницький Козачок);
- Покровський (що нещодавно прибула з Херсонського напрямку обідрана 810 окрема гвардійська мотострілецька бригада, кілька батів штурмової піхоти);
- Луганський.
"Деякі такі рухи, зокрема на Куп'янському напрямку, фіксувалися та наносилися успішні удари в момент їх перетяжки", - йдеться у повідомленні.
Також близько 50% КАБів, що зараз взагалі на фронті залучені, летять саме на Сумську/Курську області.
Раніше ми писали, як далеко ЗСУ просунулися в Курській області та яку територію контролюють.
Читайте також:
- "Інформаційна безпека України неймовірна": прорив ЗСУ у Курській області шокував усіх
- Чи пов'язаний цинічний удар РФ по Костянтинівці з подіями на Курщині: у 3-й штурмові відповіли
- Приниження не тільки від ЗСУ, а й від своїх: на Курщині кадировці викрали строковика, який говорив правду про "Ахмат"