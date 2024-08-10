Моніторингові канали озвучили, з яких напрямків Росія перекинула військових на Курщину

До Курської області Росії, крім резервів, строковиків і якихось підрозділів, що ніколи не воювали, переміщається та переміщатимуться оперативний резерв з кількох напрямків.

Про це інформує моніторинговий канал "Николаевский Ванек".

Зокрема, йдеться про:

Херсонський (2 батальйони десантників);

Запорізький (38 окрема гвардійська мотострілецька бригада, 64 окрема гвардійська мотострілецька бригада);

Куп'янський (кілька батальйонів мотострілецького полку);

Харківський (помічені окремі батальйони 1009, 79, 272 мотострілецьких полків, а також 138 окрема гвардійська мотострілецька бригада);

Бєлгородський (з Грайвонського району забирають біля роти однієї з окрема гвардійська мотострілецька бригада, також забрали одного з мотострілецьких полків, який воював поблизу населеного пункту Сотницький Козачок);

Покровський (що нещодавно прибула з Херсонського напрямку обідрана 810 окрема гвардійська мотострілецька бригада, кілька батів штурмової піхоти);

Луганський.

"Деякі такі рухи, зокрема на Куп'янському напрямку, фіксувалися та наносилися успішні удари в момент їх перетяжки", - йдеться у повідомленні.

Також близько 50% КАБів, що зараз взагалі на фронті залучені, летять саме на Сумську/Курську області.

Раніше ми писали, як далеко ЗСУ просунулися в Курській області та яку територію контролюють.

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