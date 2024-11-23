Моніторингові канали попереджують про можливе застосування бойове застосування ворожих ракет

Попередження з'явилося у соціальних мережах.
Моніторингові канали інформують про можливе застосування бойове застосування ворожих ракет.
Про це пише Aeris Rimor, що являє собою інформаційну платформу зі сповіщення та аналітичній обробці інформації з відкритих джерел.
"Від ранку до самого вечора поточної доби статус увага. А саме з 6:00 по 22:00 повністю закритий повітряний простір у рамках випробувань в районі полігону РВСП РФ. Капустин Яр, Астраханська область. Цей статус періодично активний був ще вчора", - йдеться у повідомленні.
"Це не є прямою ознакою до можливого застосування ракет з комплексів БРСД. Але є одною з ознак, що може свідчити про можливе бойове застосування. Слідкуйте за тривогами", - зауважують аналітики.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ ПІДСУМКИ 22 ЛИСТОПАДА - П'ЯТНИЦЯ
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