Моніторингові канали попереджують про можливе застосування бойове застосування ворожих ракет

Моніторингові канали інформують про можливе застосування бойове застосування ворожих ракет.

Про це пише Aeris Rimor, що являє собою інформаційну платформу зі сповіщення та аналітичній обробці інформації з відкритих джерел.

"Від ранку до самого вечора поточної доби статус увага. А саме з 6:00 по 22:00 повністю закритий повітряний простір у рамках випробувань в районі полігону РВСП РФ. Капустин Яр, Астраханська область. Цей статус періодично активний був ще вчора", - йдеться у повідомленні.

"Це не є прямою ознакою до можливого застосування ракет з комплексів БРСД. Але є одною з ознак, що може свідчити про можливе бойове застосування. Слідкуйте за тривогами", - зауважують аналітики.

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