Моніторингові канали попереджують, що ймовірно відбулися запуски ракет з ворожої авіації

Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної авіації ворога Ту-95мс.

Про це інформують моніторингові канали.

Ракети, якщо пуски буди не імітаційними, очікуємо біля кордонів України та в нашому повітряному просторі протягом наступної години: ~04:10 - 05:00.

Також повідомляється, що до Енгельса долетіло 4 борти ТУ-95мс.

Всі борти ймовірно здійснили пуски в районі Енгельса.

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Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3.

Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками.

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