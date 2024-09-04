Моніторингові канали попереджують, що ймовірно відбулися запуски ракет з ворожої авіації

Перебувайте в укриттях.
Попередньо, відбулися пуски ракет Х-101/555 зі стратегічної авіації ворога Ту-95мс.
Про це інформують моніторингові канали.
Ракети, якщо пуски буди не імітаційними, очікуємо біля кордонів України та в нашому повітряному просторі протягом наступної години: ~04:10 - 05:00.
Також повідомляється, що до Енгельса долетіло 4 борти ТУ-95мс.
Всі борти ймовірно здійснили пуски в районі Енгельса.
Нагадаємо, що моніторингові канали попереджували про зліт Ту-22м3.
Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками.
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