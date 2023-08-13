Моніторингові канали: у тимчасово окупованих Олешках - влучання по скупченню ворога

В Олешках у ніч роти 13 серпня 2023 року стався потужний прильот по базуванню окупантів, де знаходилась техніка та велика кількість боєкомплекту.

Про це інформують моніторингові канали.

Також пізніше за повідомленнями у Мережі в тих же тимчасово окупованих Олешках за пів ночі знищено 2 склади з БК, а також є влучання по скупченню окупантів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що внаслідок підриву Каховської ГЕС близько пів тисячі жителів Олешок, ймовірно, загинули, бо РФ заборонила евакуацію.

Також в Олешках окупанти забрали у місцевих човни і не випускали людей.