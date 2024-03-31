Моніторингові канали уточнили, коли вночі можна очікувати пусків ворожих ракет

Підтверджено вильоти кількох бортів Ту-95мс з "Оленьї" - все курсом у бік Каспійського моря.

Про це інформують моніторингові канали.



Виліт ймовірно бойовий, а це означає:

в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:30 - 03:20.

Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в українському повітряному просторі близько 03:10 - 04:20.

У районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 03:30 - 04:20.

Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:30 - 05:20.

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Час дуже приблизний, з великою похибкою.

Моніторингові канали продовжують стежити за бортами. За кілька годин буде точна інформація про літаки.

Також українцям радять зарядити гаджети та електронні пристрої, адже не виключені удари ворога по енергетиці.

Додамо, що наразі Повітряні Сили ЗСУ не підтверджують цю інформацію. Інформація перевіряється та уточнюється.

Зараз йдеться лише про відбій ракетної небезпеки та загрози ударних БпЛА.

Нагадаємо, Росія намагається максимально атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Масованих обстрілів очікували восени та взимку, але окупанти вдалися до атак навесні.

Вночі 29 березня РФ завдала потужного удару різними ракетами та БпЛА. Окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 84 дрони і ракети.

Під час повітряної тривоги росіяни вдарили по енергетиці. Зокрема, окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання.

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