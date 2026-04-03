Моніторингові канали зафіксували пуски ракет з бортів Ту-160 / © ТСН

Моніторингові пабліки попереджають, що РФ здійснила пускові маневри бортами Ту-160.

Якщо пуски справжні, то ракети в нашому повітряному просторі будуть приблизно за годину. За даними моніторів, очікується близько 16 крилатих ракет.

«Попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 з стратавіації (ТУ-160). Ракети очікуємо біля кордонів України: ~8:20 — 9:20», — уточнює інший паблік.

Крім того, додатково в повітрі зафіксована ще 2 Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Курс в напрямку пускових рубежів.

Нагадаємо, що цієї ночі стало відомо про обстріл Харкова, а також Дніпропетровської та Запорізької областей балістичними ракетами. Зокрема, у Харкові було зафіксовано чотири удари балістичними ракетами.