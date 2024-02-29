На Закарпатті селяни повстали проти встановлення мобільної вежі: мовляв, "провокує рак"

У Тячівській райраді висловили підтримку мешканцям у їхній абсолютно невіглаській позиції, замість того, щоб провести просвітницьку роботу.

Жителі гірського села Мала Уголька на Закарпатті виступають проти встановлення мобільної вежі на їхній території.

Про це передає Тячівська районна рада.

Місцеві селяни зібрали майже півсотню підписів і направили колективне звернення до райради, в якому просять не встановлювати "вишку" біля їхніх осель.

Люди переконані, що тут планується нова мережа 5G, яка нібито "провокує онкологічні та інші небезпечні смертельні захворювання".

"Де немає зв'язку, там хай кладуть", "Який турист прийде відпочивати під таку вишку?", зазначають місцеві і додають, що не хочуть жити поруч з таким "монстром".

Складається враження, що публікація Тачівської райради написана так, аби висловити підтримку мешканцям у їхній абсолютно невіглаській позиції. Зокрема, у публікації згадується, що 5G "за деякими висновками медиків світу провокує онкологічні та інші небезпечні смертельні захворювання". Про які саме досліддення йде мова, не уточнюється.

Крім того, райрада звернулася з проханням до керівництва громади та депутатів Углянської сільської ради "дослухатись до думки громадськості та діяти в інтересах територіальної громади, тобто людей".

Зауважимо, що фахового наукового підтвердження про шкоду 5G для здоров'я людини досі немає.

У соцмережах та на російських сайтах неодноразово поширювалися фейки про те, що "5G вбиває птахів", що "5G заборонили в інших країнах через загрозу здоров’ю", що "нові вежі будуть викликати рак". Під час пандемії COVID-19 прихильники "теорії змови" пов'язували мережу 5G з поширення коронавірусу

"Будь-який зв'язок між технологією 5G та COVID-19 – це «цілковита нісенітниця", –​ сказав 2020 року виданню ВВС Саймон Кларк, ад'юнкт-професор клітинної мікробіології в Університеті Редінга.

Крім того варто додати, що зв'язку 5G в Україні ще немає. За інформацією від "Київстар", зв'язок 5G може з'явитися в Україні у 2025 році.

Глава Мінцифри Михайло Федоров зазначав, що пілотний проєкт 5G планують запустити цього року.

Читайте також: