Моральна шкода за війну: у Хмельницькому чоловік відсудив у Росії 200 тисяч гривень

Хмельницький апеляційний суд ухвалив рішення стягнути на користь мешканця обласного центру з Російської Федерації 200 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду, яку йому завдала збройна агресія.

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій у державному реєстрі судових рішень.

У позовній заяві чоловік скаржився на поганий сон через сирени повітряної тривоги та тривале перебування в укритті. За його словами, війна призвела до порушення його прав та моральних страждань.

У заяві чоловік також зазначив, що споглядання ним зруйнованих будівель у Хмельницькому “приносить йому додатковий дискомфорт та втрату віри в людяність загарбників”.

Раніше Хмельницький міськрайонний суд відмовив чоловіку в позові, в якому він вимагав стягнути на свою користь 1 200 тисяч грн моральної шкоди від РФ та 1 грн з держави Україна за шкоду, завдану йому через “недобросовісну діяльність органів державної влади”. Однак, позивач оскаржив це рішення і подав на апеляцію.

Представниками відповідачів було вказано посольство Російської Федерації та Кабінет міністрів України.

Кабінет міністрів України подав відкликання на апеляційну скаргу, пославшись на її необґрунтованість і брак доказів. Апеляційний суд підтвердив, що позивачу не було завдано моральної шкоди внаслідок незаконних (неправомірних) дій держави Україна в особі Кабінету Міністрів України.

Водночас суд апеляційної інстанції дійшов висновку про наявність підстав для відшкодування моральної шкоди, завданої мешканцеві Хмельницького неправомірними діями держави Російська Федерація.

“Враховуючи обставини справи і обґрунтування позову, [суд] вважає можливим визначити розмір відшкодування моральної шкоди в сумі 200 000 грн”, - йдеться в судовому рішенні.

Нагадаємо, Україна розпочала здійснювати виплати громадянам, чиє житло було зруйноване російськими військами. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, невдовзі вони отримають нові домівки.

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