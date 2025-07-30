Мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу: Свириденко сказала, чого очікує влада

Юлія Свириденко

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Уряд запровадив мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Завдяки цьому очікується, що підприємці будуть займатися винятково питанням розвитку власної справи та працевлаштуванням людей.

Про це сказала премʼєр-міністр України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

За словами Свириденко, влада сподівається, що мораторій працюватиме бездоганно.

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«І, звичайно, ми відчуваємо, що бізнес очікує від уряду також відчутних кроків з дерегуляції, тому разом з колегами ми зараз почали аудит всіх бюрократичних процедур, додатково до того, що вже було скасовано, або ліквідовано, або переведено в цифру», — каже Свириденко.

Вона додає: завдання полягає у тому, щоб скоротити бюрократичні процедури і зробити аудит всіх державних видатків для того. Це потрібно для того, щоб подивитись, чи є у нас ресурс для вивільнення додаткових коштів і спрямування їх передовсім на оборонний сектор.

Наступне засідання уряду, підкреслює посадовиця, відбудеться 30 липня.

“Будуть теж дерегуляційні акти і будуть питання, пов’язані зі збільшенням власного виробництва, питання з підтримки ветеранів і, звичайно, дуже багато питань в частині соціальної політики», — сказала вона.

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Раніше Свириденко анонсувала, що український уряд готує рішення про оголошення мораторію на проведення перевірок бізнесу.

«Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи. Планується річний мораторій на перевірки», — йдеться у повідомленні.

Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським, який доручив дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу.

Як акцентувала прем’єр-міністр, головне завдання — закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня.

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