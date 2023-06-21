Мораторій на підвищення тарифів в Україні: чому зросли ціни на світло, що буде з водою та на які комунальні “сюрпризи” чекати далі

Експерт пояснив, чи можливо уникнути підвищення тарифів для населення під час війни.

У серпні 2022 року, через пів року після повномасштабного вторгнення Росії, президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить мораторій на підвищення комунальних тарифів на час воєнного стану та на пів року після його завершення. Утім, у червні цього року Кабмін значно підняв тарифи на електроенергію. Скоро в Україні також можуть зрости тарифи на холодну воду.

У цьому матеріалі ТСН.ua пояснюємо, чи законне підвищення тарифів, чим воно обґрунтовано, що буде з цінами на воду, та яких комунальних “сюрпризів” можна чекати українцям далі.

Мораторій на підвищення тарифів

Закон №2479-ІХ від 19 серпня 2022 року встановлює мораторій на підвищення цін на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Він діятиме протягом воєнного стану та пів року після його завершення.

Законом забороняється підвищення тарифів для всіх категорій споживачів на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Крім того, згідно з цим законом, ціна на природний газ для побутових споживачів та ОСББ, якщо вони використовують газ для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір з ГК “Нафтогаз України”, не підлягає збільшенню і залишається такою ж як була до великої війни.

Закон також тимчасово забороняє постачальникам газу примушувати побутових споживачів сплачувати заборгованість. У тому числі, включати її в рахунок на оплату, подавати судові позови, стягувати заборгованість у примусовому порядку і відключати газопостачання.

Водночас про інші комунальні тарифи в законі не йдеться, тому вони можуть зростати під час війни. Отже, підвищення цін на світло та воду – законні. Та чим обґрунтовані вони?

Чому підвищили тариф на світло

До 1 червня ціна на електроенергію в Україні становила 1,44 грн за кВт-год (у разі споживання до 250 кВт-год) і 1,68 грн/кВт-год (у разі споживання понад 250 кВт-год). Влітку вартість підняли на 83% – до 2,64 грн. Нічний тариф становить половину від денного – 1,32 грн.

Таке підняття ціни – найсуттєвіше за останні 10 років. Востаннє тариф змінювався п’ять років тому. На нього не вплинули ані пандемія, ані початок повномасштабної війни.

У Міненерго кажуть, що підвищення тарифу – це вимушений крок. За словами заступника міністра енергетики Фаріда Сафарова, інакше енергетика не зможе відновитися та підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня.

Голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський зазначив, що Україні потрібно 45-46 млрд гривень, щоб підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону. Щоб знайти ці гроші, підняли тарифи для населення.

Однак і ця ціна далека від ринкової, стверджує член комітету з питань енергетики та ЖКГ Верховної Ради Анатолій Костюх. Він нагадав, що підприємства купують електроенергію за ціною 3-6 гривень за кіловат. До великої війни 17 млн домогосподарств в Україні споживали електроенергію за тарифом 1,44/1,68 грн. Тривалий час цю різницю компенсували державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Половину електрики вони продавали промисловості та бізнесу, половину населенню – в рази дешевше. Отриманих грошей більш-менш вистачало, і це дозволяло тримати пільговий тариф, пояснив Анатолій Костюх, але не зараз.

У Міністерстві енергетики запевнили, що після підняття тарифу, яке відбулося 1 червня, до кінця поточного року не планують ще раз підвищувати ціни для населення.

Слідом за електрикою в Україні може здорожчати вода

Тариф на холодну воду в Україні не змінювався від грудня 2021 року. Підняти його намагалися ще від 1 січня 2023 року, під час повномасштабної війни. Утім, рішення про здорожчання ухвалили, а вже через кілька днів скасували.

Про підняття цін знову заговорили в березні 2023 року. Регулятор НКРЕКП запропонував у середньому на 33% підвищити тариф на холодну воду для 35 водоканалів. Встановити новий тариф планували від 1 липня. Однак під час засідання НКРЕКП 14 червня питання розглянуто не було. Коли це станеться – наразі невідомо.

Президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький пояснює сайту ТСН.ua, що тарифи, встановлені 2021 року, діяли протягом 2022 року. За цей час здорожчали паливно-мастильні матеріали, електроенергія, реагенти та ремонтне обладнання. Відповідно, українські водоканали отримали збитки 2022 року – 4,4 млрд гривень. А також ще 3,4 млрд за перше півріччя 2023 року.

Якщо питання підняття тарифів не буде вирішено найближчим часом, водоканали не матимуть достатньо коштів, щоб сплачувати за електроенергію або купувати реагенти, стверджує Дмитро Новицький. Він зазначає, що близько 30% в тарифі водоканалу – це вартість електрики, а водоканали є одними з найбільших її споживачів. Наприклад, за його словами, “Київводоканал” споживає найбільше електроенергії в Києві, вже після нього йде метрополітен.

“Відповідно, ми будемо зменшувати платежі за ту ж саму електроенергію енергопостачальним організаціям, що тягне за собою, знову ж таки, колапс у іншій сфері – електропостачання. Якщо ми не будемо сплачувати за реагенти, можемо розглядати питання щодо обмеження водопостачання або постачати воду погодинно. Звісно, це не популярний крок”.

Зазначимо, що ціни на холодну воду в Україні встановлюють окремо для кожного водоканалу. Тариф залежить від обсягів споживання, кількості споживачів по одному договору та інших особливостей надання послуги. Тому залежно від регіону вартість відрізняється.

Регулятор пропонував встановити з 1 липня такі тарифи (ціна в таблиці вказана без ПДВ). Так, для “Київводоканалу” разом із ПДВ ціна становитиме 40,46 грн за кубометр, зараз – 30,38 грн.

“Інфоксводоканал” Одеської області – 44,86 грн / зараз 35,15 грн.

“Вінницяоблканал” – 47,75 грн / зараз 25,62 грн.

“Луцькводоканал” – 32, 24 грн / зараз 28,41 грн.

“Дніпроводоканал” – 38,79 грн / зараз 31,36 грн.

Найдорожча вода у Павлограді Дніпропетровської області. Там тариф можуть підняти до 70,62 грн за кубометр / зараз 53,66 грн.

Платіжки можуть збільшитися на 80-90 грн

Дмитро Новицький зазначив ТСН.ua, що підвищення тарифу в середньому на 33% збільшить платіжки приблизно 80-90 грн для сім’ї з трьох осіб.

“Тобто, з нашої точки зору, ми кажемо, що це незначне зростання. Для людей, які опинилися в скрутному становищі, зрозуміло, що це, можливо, буде додаткове навантаження”, – каже Дмитро Новицький.

Чи можливо уникнути підвищення тарифів

За словами Дмитра Новицького, асоціація "Укрводоканалекологія" минулого року зверталася до президента з пропозицією розглянути питання тарифів на воду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ). Вони пропонували два варіанти вирішення проблеми. Завдяки одному з них можна уникнути підвищення тарифу для населення під час війни.

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“Якщо тариф буде штучно стримуватися, держава має передбачити компенсацію різниці в тарифах (водоканалам) - старого і нового. За нашими розрахунками, це приблизно 12 млрд грн. Або інший варіант: встановити економічно обґрунтований тариф (зростання на 33%) і забезпечити реалізацію механізму надання субсидій відповідним верствам населення. Це абсолютно правильний варіант, тому що є люди, які можуть сплачувати, які працюють і отримують заробітну платню, бізнес. У такому разі, це приблизно 600 млн навантаження на бюджет”, – каже Дмитро Новицький.

Нагадаємо, що українці платять за газ різним постачальникам. Розповідаємо, хто пропонує нижчі тарифи.

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