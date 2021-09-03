Мордувала голодом 70 тварин і заробляла гроші: під Києвом жінка перетворила квартиру на в'язницю для собак і котів

Мордувала голодом 70 тварин і заробляла гроші: під Києвом жінка перетворила квартиру на в'язницю для собак і котів

Тварини утримувалися у захаращеній квартирі і їх практично не годували.

У Василькові під Києвом у багатоповерхівці жінка створила притулок-в'язницю для тварин. Вона звозила сюди котів і собак, сама не жила, лише зрідка приїздила і годувала їх, щоб не померли з голоду.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Із квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхівки у Василькові постійно було чути гавкіт. Там функціонував "притулок" для тварин. Сусіди жінки весь цей час були, наче заручниками, поки поліція не взялася вирішити ситуацію. Вони потерпали від постійного смороду та мокрих плям на стелі.

"Вони до такої міри гавкають, що з розуму можна зійти. І виють, і скавчать. Дохнуть одне одного загризають. Вона викидає їх в каналізацію. Запахи вам словами не передати", - розповідає сусідка жінки.

Напередодні поліція отримала від суду рішення, яке дозволяє зайти в квартиру. Хазяйка не відчиняла, тож копи зламали двері й затримали її.

Далі - поліцейські разом зі співробітниками зі служби з утримання та лікування собак - намагалися потрапити у квартиру. В середині помітили понад 40 собак та близько 30 котів.

Квартира жінки була захаращена по стелю. У цьому смітті більшість собак жили у клітках. Щоби дістатися до тварин, із квартири виносили меблі, якими були перекриті двері чи не в усі приміщення.

Поки тварин визволяли, до будинку приїхав знайомий уже затриманої жінки і, за словами місцевих, почав погрожувати підірвати гранату.

На місці з'ясувалося, що затримана не лише погрожувала, а й усюди розповідала, що вона має притулок для тварин і люди чи зі не всієї Київщини давали їй гроші.

Десять років сусіди писали всюди, але їм ніхто не допомагав. Нині поліція таки звернула увагу і за лічені дні питання вирішили. Тепер лишезалишається дати раду порятованим тваринам.

"Собак будемо передавати, зараз активно шукаємо волонтерів, шукаємо приюти, деякі приюти вже відгукнулися забрати собак і котів", - розповів Геннадій Мельниченко, заступник начальника відділу поліції Обухівського районного управління.

На власницю квартири чекає експертиза. Якщо її визнають осудною, у в'язницю вона може потрапити на п'ять років. Тварини в її полоні були вдвічі довше .

Новини України: поблизу Києва жінка квартиру перетворила на в'язницю для собак і котів

Автори: Мар'яна Бухан, Олексій Осавчук, ТСМН, 1+1.

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