Морив голодом і тримав на незручному ланцюгу: у Полтавській області чоловік знущався з собаки

Морив голодом і тримав на незручному ланцюгу: у Полтавській області чоловік знущався з собаки

Собаку у господаря вилучили.

У Полтаській області чоловік морив голодом свого собаку. Тварину рятували волонтери та правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

Так, до поліції надійшло повідомлення від голови організації «"Карлівка Допомога Безпритульним Тваринам" про жорстоке поводження з твариною. Заявник розповів, що 53-річний житель одного із сіл Карлівської громади морить собаку голодом та тримає тварину на ланцюгу без нашийника, що залишило на тілі тварини рани.

Правоохоронці прибули на виклик і знайшли підтвердження словам зоозахисників - собака потребував відповідного догляду та лікування.

"Під час спілкування з поліцейськими господар погодився добровільно віддати собаку до притулку для надання йому допомоги. Зараз тварині надається необхідне лікування", - зазначив Петро Кондратенко, начальник відділу поліції №3.

Нагадаємо, що ешканка Уельсу (Велика Британія) Вікі Холланд була засуджена до умовного терміну за жорстоке поводження з тваринами. Жінка нагодувала мавпу кокаїном, а потім намагалася змити в унітаз.

Читайте також: