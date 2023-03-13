"Море - на нашому боці": Гуменюк розповіла, чи можлива у штормову погоду атака на Україну

В оперативному командуванні «Південь» заявили, що через штормову погоду ймовірність можливої ракетної атаки є наразі відтермінованою.

Про це заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, - пише Укрінформ.

«Наразі море на нашому боці – штормова погода змушує завести ракетоносії в пункти базування, але ми знаємо, що щонайменше один надводний ракетоносій споряджений і готовий – це вісім ракет типу «Калібр», - зауважила вона.

Але ймовірність нової ракетної атаки РФ залишається досить високою.

"На цей момент можемо сказати, що трошки відтермінованою є ймовірність ракетної атаки, але залишається великою. Оскільки ракетоносію достатньо двох-трьох годин, щоб опинитися на бойовому курсі. Шторм не є таким критичним, щоб він не вийшов», – резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, що станом на 10 березня 2023 року Росія завдала по Україні 15 масованих атак та випустила 821 крилату та балістичну ракети.

Потужна ракетна атака ворога 9 березня 2023 року лише пришвидшить надання Україні комплексів протиповітряної оборони від міжнародних партнерів. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.

Водночас російському президенту-диктатору Влодимиру Путіну масованими ударами війну не виграти. Але Захід досі має запитання, наскільки довго Україна може витримувати атаки ворога. Про це сказав у коментарі CNN старший науковий співробітник з авіації та технологій в RUSI Джастін Бронк.

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