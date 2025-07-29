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"Море" у дворі, дерева на дорогах: що накоїла негода у п’яти областях України (фото)
Зливи та шквальний вітер завдали серйозних збитків мешканцям Рівненщини, Хмельниччини, Вінниччини, Житомирщини та Тернопільщини.
Масштабна негода накрила кілька регіонів України. Зливи зі шквальним вітром спричинили підтоплення, знеструмлення та повалення дерев. Рятувальники ДСНС разом з офіцерами громад цілодобово ліквідовують наслідки стихії.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Facebook.
За даними ДСНС, найбільше постраждали Рівненська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська та Хмельницька області. У цих регіонах довелося відкачувати воду з підвалів, дворів і житлових будинків, а також прибирати повалені дерева.
Зокрема, підтоплення зафіксували у містах Рівне, Звягель, Вишнівець і Шаргород. У Вінницькій та Житомирській областях понад 120 населених пунктів залишились без електропостачання.
ДСНС повідомляє, що потерпілих внаслідок негоди немає. Роботи з відновлення інфраструктури та ліквідації наслідків тривають. До операцій активно долучаються й офіцери-рятувальники громад — вони допомагають населенню, розчищають території та координують роботу на місцях.
Найближчими днями синоптики попереджають про нові хвилі опадів. У ДСНС закликають громадян бути обережними, уникати перебування поблизу дерев і не паркувати поруч із ними авто.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні 30 липня очікується різка зміна погоди: на півночі та в центрі пройдуть грозові дощі, температура повітря значно знизиться, а на сході та півдні ще збережеться спека.