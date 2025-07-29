"Море" у дворі, дерева на дорогах: що накоїла негода у п’яти областях України (фото)

Насліди негоди / © ДСНС

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Масштабна негода накрила кілька регіонів України. Зливи зі шквальним вітром спричинили підтоплення, знеструмлення та повалення дерев. Рятувальники ДСНС разом з офіцерами громад цілодобово ліквідовують наслідки стихії.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Facebook.

За даними ДСНС, найбільше постраждали Рівненська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська та Хмельницька області. У цих регіонах довелося відкачувати воду з підвалів, дворів і житлових будинків, а також прибирати повалені дерева.

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Зокрема, підтоплення зафіксували у містах Рівне, Звягель, Вишнівець і Шаргород. У Вінницькій та Житомирській областях понад 120 населених пунктів залишились без електропостачання.

ДСНС повідомляє, що потерпілих внаслідок негоди немає. Роботи з відновлення інфраструктури та ліквідації наслідків тривають. До операцій активно долучаються й офіцери-рятувальники громад — вони допомагають населенню, розчищають території та координують роботу на місцях.

© Труха

Наслідки негоди в Україні 29 липня / © ДСНС

Наслідки негоди в Україні 29 липня / © ДСНС

Наслідки негоди в Україні 29 липня / © ДСНС

Наслідки негоди в Україні 29 липня / © ДСНС

Найближчими днями синоптики попереджають про нові хвилі опадів. У ДСНС закликають громадян бути обережними, уникати перебування поблизу дерев і не паркувати поруч із ними авто.

© ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні 30 липня очікується різка зміна погоди: на півночі та в центрі пройдуть грозові дощі, температура повітря значно знизиться, а на сході та півдні ще збережеться спека.

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