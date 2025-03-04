Миротворчий контингент в Україні: Шмигаль відповів, чи є офіційні пропозиції від країн

Питання перебуває на стадії обговорення.
Україна не отримала жодної офіційної пропозиції про миротворчий контингент. Якщо це відбудеться, тоді йтиметься про конкретику.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи Уряду.
"Створюватимемо відповідну інфраструктуру, якщо це буде необхідно. Але таких пропозицій не було", - констатував Шмигаль.
Раніше йшлося про те, що обговорення ідеї розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні триває.
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