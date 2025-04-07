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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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315
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1 хв

Мороз -18 і 30 см снігу: у квітні до Карпат повернулася справжня зима (фото)

Високогір'я засипає снігом.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Гора Піп Іван.

Гора Піп Іван. / © facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Станом на 08:00 понеділка, 7 квітня, на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -18°C. Що більше високогір'я засипає снігом.

Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.

“На горі Піп Іван хмарно, туман. Вітер північно-західний, 7 м/с, температура повітря -18°С. Падає сніг”, - йдеться у повідомленні.

Гора Піп Іван 7 квітня 2025-го. Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття.

Гора Піп Іван 7 квітня 2025-го. Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття.

Рятувальники просять утриматися від походів на період ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, синоптики повідомили, якою буде погода в Україні цього тижня - 7-13 квітня. Фіксується проникнення холодного арктичного повітря на територію Східної та Південної Європи, а також розвиток активної циклонічної діяльності.

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