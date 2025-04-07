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Мороз -18 і 30 см снігу: у квітні до Карпат повернулася справжня зима (фото)
Високогір'я засипає снігом.
Станом на 08:00 понеділка, 7 квітня, на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -18°C. Що більше високогір'я засипає снігом.
Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.
“На горі Піп Іван хмарно, туман. Вітер північно-західний, 7 м/с, температура повітря -18°С. Падає сніг”, - йдеться у повідомленні.
Рятувальники просять утриматися від походів на період ускладнення погодних умов.
Нагадаємо, синоптики повідомили, якою буде погода в Україні цього тижня - 7-13 квітня. Фіксується проникнення холодного арктичного повітря на територію Східної та Південної Європи, а також розвиток активної циклонічної діяльності.