Мороз допоміг Україні "збивати" "Шахеди" 9 січня: "Флеш" розповів про вразливість

Атака «Шахедами» на Київ

Очільник Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» переконаний, що під час масованої російської атаки на Україну у ніч проти 9 січня дрони «Шахед» могли падати самі через обледеніння.

Про це Бескрестнов сказав у коментарі телеграм-каналу «Труха Україна».

Експерт з радіотехнологій розповів про вразливості «Шахедів» до низьких температур.

«Шахед» справді може спіймати зледеніння та впасти. Це відбувається через те, що «Шахед» не призначений для польоту в зимовий час. У нього є кілька елементів, що обігріваються всередині, які дозволяють йому літати в мороз, але немає нагрівання його поверхні, тому зледеніння може статися», — розповів «Флеш».

Він додав, що для падіння «Шахеда» потрібен критичний збіг низки параметрів: вологість у повітрі чи дощ, а також різкий перепад температури, «який перетворить це на лід».

«Це відбувається зазвичай у повітрі, коли температура від мінус п’яти до плюс п’яти градусів. Зазвичай, така класика», — уточнив фахівець.

Він зауважив, що «Шахед» не може впасти одразу. Дрону необхідно набрати велику критичну масу для падіння.

«Він до кількох сотень кілограм навантаження буде тягнути, якщо це навантаження рівномірно по ньому розподілено. Тобто крига рівномірно його покриває. Якщо лід у якийсь бік змістить його баланс, то, звичайно, „Шахед“ може впасти більше і швидше за якогось там, скажімо так, критичного зледеніння, наприклад, там передньої його частини носової чи бічної, або ще якось. І можна сказати, що цієї ночі дійсно відбувався перепад температури на мороз, тому я впевнений з великою часткою впевненості, що такі факти були«, — розповів Бескрестнов.

Що відомо про атаку на Україну 9 січня?

У ніч проти 9 січня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на об’єкти критичної інфраструктури України, випустивши 278 засобів повітряного нападу: 242 дрони різних типів, 22 ракети «Калібр», 13 ракет «Іскандер-М»/С-400 та балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин Яр. ППО збила 244 цілі.

Основний удар припав на Київ та область: там зафіксовано влучання 18 ракет та 16 безпілотників на 19 локаціях. Окрім того, ворог атакував ракетою «Орешнік» Львівський район: там пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Через удари по Києву загинуло четверо людей, ще 25 — постраждали. Серед поранених опинилися медики та рятувальники. Руйнування різного ступеня зафіксували у шести районах столиці, де були пошкоджені багатоповерхівки, дитсадок та критичні об’єкти.